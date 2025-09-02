Több mint 1700 légúti megbetegedést regisztráltak

Az elmúlt héten 1768 légúti megbetegedést és 144 Covid-19 fertőzést regisztráltak Kárpátalján – közölte a megye betegségmegelőzési és járványvédelemi központja szeptember 2-án.

A 144 fertőzött közül 29 gyermek, 59 személyt pedig kórházban kezelnek.

Az 1768 légúti megbetegedésből összesen 92 esetben volt szükség kórházi ellátásra.

Leginkább a gyermekek, az idősebb korosztály és a krónikus betegek vannak veszélyeztetve.

A központ hangsúlyozza, hogy a megelőzés legjobb módja az oltás. Jelenleg a Covid-19 elleni vakcina mindenki számára elérhető a megyében.

A megelőzés szabályai:

Kerüljék a betegekkel való érintkezést.

Viseljenek maszkot zsúfolt tereken.

Mossanak rendszeresen kezet, és használjanak fertőtlenítőszert.

Az első tünetek jelentkezésekor maradjanak otthon, majd forduljanak orvoshoz.

