Tizenhárom gyermek fertőződött meg Coxsackie-vírussal Ukrajnában
Kijev megyében Coxsackie-vírus okozta megbetegedést regisztráltak, amely tizenhárom gyermeket érintett. A fertőzöttek közül tizenkettő már felépült és elhagyta a kórházat, míg egy kisgyermek továbbra is kezelés alatt áll, de minden szükséges orvosi ellátást megkap.
A hírt az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Központja közölte.
Mi okozza a fertőzést?
A Coxsackie-vírusok az enterovírusok csoportjába tartoznak, és két fő típusuk ismert: A és B. Ezek különböző formájú megbetegedéseket válthatnak ki – a könnyű náthaszerű tünetektől egészen a súlyos idegrendszeri vagy szívizomkárosodásig.
A vírus gyakran gyermekközösségekben terjed, különösen az őszi időszakban.
Hogyan terjed a vírus?
A fertőzés többféle úton is terjedhet:
- széklet–orális úton – szennyezett kéz, ételek, víz révén;
- cseppfertőzéssel – köhögés vagy tüsszentés során;
- érintkezés útján – közös játékok, edények vagy háztartási tárgyak használatával.
A vírus ellenálló a hideggel szemben, de forralás vagy fertőtlenítőszerek hatására gyorsan elpusztul.
A betegség tünetei
Az inkubációs idő 3–6 nap, a tünetek pedig típusonként eltérhetnek. A leggyakoribbak:
- láz (akár 38–40 °C-ig),
- torokfájás, mandulagyulladás,
- hólyagos kiütések a tenyéren, talpon és a szájban („kéz-láb-száj szindróma”),
- hányás, hasmenés,
- fejfájás, általános gyengeség.
A legtöbb esetben a betegség 7–10 nap alatt magától elmúlik, de ritkán előfordulhat agyhártyagyulladás (meningitis) vagy szívizomgyulladás (myocarditis) is, amelyek azonnali orvosi beavatkozást igényelnek.
Megelőzés és védekezés
Jelenleg nincs védőoltás a Coxsackie-vírus ellen, ezért a legfontosabb a higiéniai szabályok betartása és az immunrendszer erősítése.
Higiénia:
- mossunk gyakran kezet, különösen étkezés előtt és WC-használat után;
- ne engedjük, hogy a gyerekek koszos kézzel az arcukhoz nyúljanak;
- kerüljük a kétes tisztaságú vizekben való fürdést.
Élelmiszer és víz:
- csak forralt vagy palackozott vizet fogyasszunk;
- a gyümölcsöket és zöldségeket alaposan mossuk meg;
- ne vásároljunk élelmiszert ellenőrizetlen forrásból.
Környezet:
- rendszeresen szellőztessük a helyiségeket;
- fertőtlenítsük a felületeket és a játékokat.
Immunerősítés:
- fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét;
- mozogjunk rendszeresen és aludjunk eleget.
Mit tegyünk, ha megjelennek a tünetek?
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy önkezelés helyett orvoshoz kell fordulni.
A beteg gyermeket izolálni kell, hogy ne fertőzzön másokat, gondoskodni kell folyamatos folyadékpótlásról, és figyelni kell az állapotát.
Ha görcsök, hányás vagy aluszékonyság jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni.
A közegészségügyi szakértők szerint a mindennapi higiénia a legegyszerűbb és leghatékonyabb védekezési mód a Coxsackie-vírus és más hasonló fertőzések ellen.
Nyitókép: kiev.informator.ua