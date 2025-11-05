Tizenhárom gyermek fertőződött meg Coxsackie-vírussal Ukrajnában

Kijev megyében Coxsackie-vírus okozta megbetegedést regisztráltak, amely tizenhárom gyermeket érintett. A fertőzöttek közül tizenkettő már felépült és elhagyta a kórházat, míg egy kisgyermek továbbra is kezelés alatt áll, de minden szükséges orvosi ellátást megkap.

A hírt az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Központja közölte.

Mi okozza a fertőzést?

A Coxsackie-vírusok az enterovírusok csoportjába tartoznak, és két fő típusuk ismert: A és B. Ezek különböző formájú megbetegedéseket válthatnak ki – a könnyű náthaszerű tünetektől egészen a súlyos idegrendszeri vagy szívizomkárosodásig.

A vírus gyakran gyermekközösségekben terjed, különösen az őszi időszakban.

Hogyan terjed a vírus?

A fertőzés többféle úton is terjedhet:

széklet–orális úton – szennyezett kéz, ételek, víz révén;

cseppfertőzéssel – köhögés vagy tüsszentés során;

érintkezés útján – közös játékok, edények vagy háztartási tárgyak használatával.

A vírus ellenálló a hideggel szemben, de forralás vagy fertőtlenítőszerek hatására gyorsan elpusztul.

A betegség tünetei

Az inkubációs idő 3–6 nap, a tünetek pedig típusonként eltérhetnek. A leggyakoribbak:

láz (akár 38–40 °C-ig),

torokfájás, mandulagyulladás,

hólyagos kiütések a tenyéren, talpon és a szájban („kéz-láb-száj szindróma”),

hányás, hasmenés,

fejfájás, általános gyengeség.

A legtöbb esetben a betegség 7–10 nap alatt magától elmúlik, de ritkán előfordulhat agyhártyagyulladás (meningitis) vagy szívizomgyulladás (myocarditis) is, amelyek azonnali orvosi beavatkozást igényelnek.

Megelőzés és védekezés

Jelenleg nincs védőoltás a Coxsackie-vírus ellen, ezért a legfontosabb a higiéniai szabályok betartása és az immunrendszer erősítése.

Higiénia:

mossunk gyakran kezet, különösen étkezés előtt és WC-használat után;

ne engedjük, hogy a gyerekek koszos kézzel az arcukhoz nyúljanak;

kerüljük a kétes tisztaságú vizekben való fürdést.

Élelmiszer és víz:

csak forralt vagy palackozott vizet fogyasszunk;

a gyümölcsöket és zöldségeket alaposan mossuk meg;

ne vásároljunk élelmiszert ellenőrizetlen forrásból.

Környezet:

rendszeresen szellőztessük a helyiségeket;

fertőtlenítsük a felületeket és a játékokat.

Immunerősítés:

fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét;

mozogjunk rendszeresen és aludjunk eleget.

Mit tegyünk, ha megjelennek a tünetek?

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy önkezelés helyett orvoshoz kell fordulni.

A beteg gyermeket izolálni kell, hogy ne fertőzzön másokat, gondoskodni kell folyamatos folyadékpótlásról, és figyelni kell az állapotát.

Ha görcsök, hányás vagy aluszékonyság jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni.

A közegészségügyi szakértők szerint a mindennapi higiénia a legegyszerűbb és leghatékonyabb védekezési mód a Coxsackie-vírus és más hasonló fertőzések ellen.

Nyitókép: kiev.informator.ua

Kárpátalja.ma/dzerkalozakarpattya.net