Csökkent a tuberkulózisos esetek száma Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatásban ülést tartott az a megyei koordinációs tanács, amelyet Olekszandr Muzsicsenko, a megyei közigazgatás helyettes vezetője tartott .

A résztvevők áttekintették a tuberkulózis és a HIV előfordulásának jelenlegi adatait, a szűrő- és kezelési intézkedések eredményeit, valamint a megelőzés, a korai felismerés és az intézmények közötti együttműködés további erősítésének lehetőségeit.

Olekszandr Muzsicsenko hangsúlyozta, hogy a hatóságok folyamatosan nyomon követik a járványügyi helyzetet és az alkalmazott intézkedések hatékonyságát. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a megye lakosai tisztában legyenek az ingyenesen elérhető diagnosztikai és kezelési lehetőségekkel.

A rendelkezésre álló adatok szerint az idei év első kilenc hónapjában csökkent a tuberkulózisos megbetegedések száma Kárpátalján. A mutató jelenleg 60 eset 100 ezer lakosra vetítve, ami 24,4 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Emellett közel a felére esett vissza azoknak az eseteknek a száma, amikor a betegek megszakították a kezelést.

A javulást az állam által garantált, teljes mértékben ingyenes kezelés, a gyógyszerek folyamatos biztosítása, a rövidített kezelési protokollok bevezetése, valamint az orvosi-pszichoszociális kísérőprogram eredményezte. Jelenleg a program a gyógyszerérzékeny tuberkulózisban szenvedők 79 százalékát, a gyógyszerrezisztens formában érintettek 93 százalékát fedi le, miközben a kezelésben részesülők aránya rendre 96,2, illetve 84,5 százalék.

Az év első tíz hónapjában a tuberkulózissal élő kárpátaljai betegek 30 bejelentést tettek a OneImpactUkraine platformon az egészségügyi ellátással kapcsolatos nehézségek miatt. Valamennyi panaszt kivizsgálták, a problémákat megoldották.

Ugyanakkor a tanácskozáson felhívták a figyelmet a HIV-fertőzés terjedésének kedvezőtlen alakulására. Egy év alatt 9,3 százalékkal nőtt az új fertőzések száma, a mutató jelenleg 73,8 eset 100 ezer lakosra. Emellett az AIDS előfordulása is emelkedett: 21,3-ról 26,3 esetre 100 ezer lakosonként.

Az idei év első kilenc hónapjában 27 122 személynél végeztek szűrővizsgálatot HIV-re, közülük 87 esetben igazolták a fertőzést, 81 személyt vettek nyilvántartásba. Jelenleg 877 HIV-fertőzött szerepel a megyei gondozásban, közülük 327-en AIDS-betegek. 157 páciens részesül megelőző kezelésben, amelyet az idén 109 főnél először alkalmaztak. Antiretrovirális terápiát 98 beteg kezdett meg.

A HIV-fertőzéssel élők ellátása 10 egészségügyi intézményben érhető el Kárpátalján, amelyek szerződésben állnak az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal. A Program az orvosi garanciák keretében a megye 145 egészségügyi intézményében van lehetőség HIV-teszt elvégzésére.

