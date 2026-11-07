Napi két szem elég belőle: a bazil dió jótékony hatásairól

A brazil dió hatása elsősorban kiemelkedő szeléntartalmának köszönhető: már napi néhány szem is támogathatja a szervezet működését.

Az olajos magvak között igazi különlegességnek számít a brazil dió, más néven paradió. Igen gazdag ugyanis szelénben, amely nélkülözhetetlen az immunrendszer és a pajzsmirigy megfelelő működéséhez. A National Institutes of Health (NIH) tájékoztatója szerint már napi egy-két szem brazil dió is hozzájárulhat a megfelelő szelénbevitelhez. Mutatjuk, miért is annyira fontos ez.

A brazil dió hatása: ezért érdemes beilleszteni az étrendbe

A brazil dió nemcsak szelénben gazdag, hanem számos más értékes tápanyagot, például fehérjét, rostot és egészséges zsírokat is tartalmaz. Mutatjuk, hogyan is támogathatja a szervezetünk működését.

Támogatja a pajzsmirigy működését: a benne található szelén fontos szerepet játszik a pajzsmirigyhormonok anyagcseréjében, így hozzájárul a szerv megfelelő működéséhez.

a benne található szelén fontos szerepet játszik a pajzsmirigyhormonok anyagcseréjében, így hozzájárul a szerv megfelelő működéséhez. Erősítheti az immunrendszert: a szelén nélkülözhetetlen az immunsejtek megfelelő működéséhez és a szervezet természetes védekezőképességének fenntartásához.

a szelén nélkülözhetetlen az immunsejtek megfelelő működéséhez és a szervezet természetes védekezőképességének fenntartásához. Védi a sejteket az oxidatív stressztől : szeléntartalma segíti az antioxidáns enzimek működését, amelyek védelmet nyújtanak a sejteknek a szabad gyökök károsító hatásaival szemben.

: szeléntartalma segíti az antioxidáns enzimek működését, amelyek védelmet nyújtanak a sejteknek a szabad gyökök károsító hatásaival szemben. Hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez : telítetlen zsírsavai és antioxidáns összetevői támogatják a szív egészségét.

: telítetlen zsírsavai és antioxidáns összetevői támogatják a szív egészségét. Támogatja az idegrendszer működését: a szelén fontos szerepet tölt be az idegrendszer és az agy normál működéséhez szükséges biológiai folyamatokban.

Nem jó túlzásba vinni

Bár a paradió egészséges, a fogyasztásával nem érdemes túlzásba esni. A túlzott szelénbevitel ugyanis hosszabb távon hajhullást, töredező körmöket, emésztési panaszokat, fáradtságot és idegrendszeri problémákat is okozhat. Éppen elég tehát belőle napi két szem. A szeléntartalmú étrendkiegészítők szedésekor szintén figyelembe kell venni az élelmiszerekből bevitt mennyiséget, vagyis aki ilyet szed, inkább hanyagolja a paradiót!

Forrás: hazipatika.com

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