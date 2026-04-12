Tavaszi vitaminhiány: miért érezzük magunkat kimerültnek, és mit tehetünk ellene?

Ahogy beköszönt a tavasz, sokan nem a megújulás energiáját, hanem épp ellenkezőleg: fáradtságot, levertséget, koncentrációs nehézségeket tapasztalnak. A jelenség hátterében gyakran az úgynevezett tavaszi vitaminhiány áll, amely a téli hónapok egyoldalúbb táplálkozásának és a csökkent napfénynek a következménye. Mi történik valójában a szervezetünkben télen, s hogyan tudjuk ezt „rendbe hozni” tavasszal? Ezekre a kérdésekre ad választ Bocskor Zita dietetikus, táplálkozási- és életmódtanácsadó.

– A hideg időszakban általában kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, helyettük kalóriadúsabb, de tápanyagokban szegényebb ételek kerülnek az asztalra. Emellett a napsütéses órák száma is jelentősen csökken, ami a D-vitamin-termelést is visszafogja. A szervezetünk „vitaminraktárai” ilyenkor fokozatosan kimerülnek. Különösen a D-, C- és B-vitaminok szintje csökkenhet, ami közvetlenül befolyásolja az energiaszintünket és az immunrendszer működését.

A tavaszi fáradtság egyik kulcstényezője az étkezési szokásokban keresendő. Nem csupán a vitaminbevitel mennyisége fontos, hanem annak minősége és rendszeressége is. A feldolgozott élelmiszerek, a túlzott cukorfogyasztás és a rendszertelen étkezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet nem jut elegendő mikrotápanyaghoz. Ez hosszú távon kimeríti a „vitaminraktárakat”.

A friss, szezonális alapanyagok – például: a retek, spenót, újhagyma vagy salátafélék – természetes módon segítenek feltölteni a szervezetet. A változatos étrend biztosítja, hogy minden szükséges vitamin és ásványi anyag bekerüljön a szervezetbe.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a vitaminhiány nemcsak az étkezésen múlik. Az életmódunk is jelentős hatással van a tápanyagok hasznosulására. A mozgásszegény életmód, a kevés alvás és a tartós stressz mind rontják a vitaminok felszívódását és hasznosulását. A rendszeres testmozgás, a megfelelő pihenés és a napi szintű szabadban tartózkodás elengedhetetlen. A napfény különösen fontos szerepet játszik a D-vitamin képződésében, ezért már napi 30–60 perc szabadban töltött idő is sokat segíthet.

A tavaszi időszakban néhány vitamin és ásványi anyag pótlása kiemelten fontos lehet:

D-vitamin – immunrendszer, csontanyagcsere;

C-vitamin – antioxidáns védelem, fertőzések elleni küzdelem;

B-vitaminok – idegrendszer, energia-anyagcsere;

Vas – oxigénszállítás, fáradtság megelőzése;

Magnézium – stresszkezelés, izomműködés.

Gyakran nem egyetlen vitamin hiányáról beszélünk, hanem komplex hiányállapotról. Ezért fontos a változatos, színes, rendszeres étrend.

Mégis mikor érdemes kiegészítőkhöz nyúlni? Bár az ideális az, ha a szükséges vitaminokat táplálkozással visszük be, bizonyos esetekben étrend-kiegészítők is indokoltak lehetnek. Ha valaki tartós fáradtságot, hajhullást, gyakori betegségeket tapasztal, érdemes laborvizsgálattal ellenőrizni a vitamin- és ásványianyag-szinteket, és ennek megfelelően, szakember javaslatára pótolni a hiányt. Ne szedjenek vitaminokat rutinszerűen, csak indokolt esetben.

A tavaszi vitaminhiány megelőzhető és kezelhető, ha odafigyelünk a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra. Néhány egyszerű szokás is jelentős javulást hozhat:

fogyasszunk naponta többször zöldséget és gyümölcsöt,

válasszunk teljes értékű gabonákat,

csökkentsük a feldolgozott élelmiszerek arányát,

igyunk elegendő folyadékot,

mozogjunk rendszeresen,

töltsünk több időt a szabadban.

Nem drasztikus változtatásokra van szükség, hanem következetességre. A szervezetünk gyorsan reagál a pozitív változásokra.

Bocskor Zita

