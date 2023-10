Egy a fűszernövény a köhögésre és megfázásra is

A bazsalikomot gyógynövényként nem sokan használják.

Pedig ez a remek növény hatásos a megfázás, a köhögés és a migrén ellen is. Bazsalikomot ma már bárki nevelhet otthon, hiszen akár magvetéssel, akár a nagyobb áruházakban megvásárolható cserepes palántákkal szaporíthatjuk otthon ezt a kiváló fűszer- és gyógynövényt.

Bazsalikom, a természetes szúnyogriasztó

Virágzó szárát júniustól szeptemberig gyűjtsük. Jellegzetes fanyar illóolaj tartalma miatt a bazsalikom a kertben rovarűzőként is szolgál, sőt, ha nyáron bedörzsöljük magunkat a leveleivel, a szúnyogok is elkerülnek minket. A bazsalikom, mint gyógynövény is hatásos, kitűnő erősítő és élénkítő hatású.

A kerti bazsalikom egy lágyszárú egynyári fűszernövény, amelynek minden része intenzív illatot áraszt. A virágok illóolaj tartalmát vízgőzös lepárlással nyerik ki, a párlat színtelen, halványsárga vagy halványzöld színű.

Légzőszervi és emésztési bajokon is segíthet a bazsalikom

Napjainkban a bazsalikom gyógyító hatását újra kezdik felfedezni az orvosok és a kutatók, legtöbbször légzőszervi betegségek kezelésénél alkalmazzák, enyhíti pl. az asztmarohamot, a hörghurutot, és a megfázást is. Az emésztőrendszeri betegségeknél is alkalmazhatjuk, így pl. serkenti az emésztést, mérsékli a székrekedést és a hányingert.

A bazsalikom fertőtleníti a légutakat, kitisztítja a fejet nátha idején, és enyhíti a migrént is. Megfázás idején antibakteriális és vírusölő hatása miatt gyorsítja a gyógyulás folyamatát.

További gyógyító tulajdonsága hogy csökkenti az izomfájdalmat, és a görcsöket, így pl. menstruációs panaszoknál is enyhíti a fájdalmat, valamint a reumatikus és ízületi gyulladás fájdalmait.

Bazsalikomolaj a szépségápolásban is

A bazsalikom illóolajat a szépségápolásban is felhasználhatjuk, mert serkenti a vérkeringést, feszesebbé teszi a bőrt, és visszaadja a bőr rugalmasságát. Párologtatóba téve a bazsalikom olaj megnyugtat és élénkít, csökkenti a szorongást, és a feszültséget, valamint elősegíti a tiszta gondolkodást.

A bazsalikomolaj használata kerülendő terhesség ideje alatt, és bizonyos esetekben epilepsziás rohamot válthat ki. Érzékeny bőrre ne használjuk és komolyabb betegségek esetén kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát

Forrás: EgészségKalauz

Nyitókép: Pixabay