Egy hét alatt közel 24 százalékkal nőtt az influenzás és légúti fertőzéses esetek száma Kárpátalján
Egy hét alatt 23,9 százalékkal emelkedett az influenza és az akut légúti vírusfertőzések száma Kárpátalján. A megyében 2736 megbetegedést regisztráltak, a betegek csaknem 60 százaléka gyermek.
A legnagyobb növekedést az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol több mint kétszeresére emelkedett a betegek száma. A vizsgált időszakban 24 pácienst kellett kórházba szállítani.
A megbetegedések számának növekedése ellenére a járványügyi helyzet továbbra is ellenőrzés alatt áll. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőzések alakulását.
Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, megbetegedés esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz.
A mukachevo.net nyomán.