Egy hét alatt közel 24 százalékkal nőtt az influenzás és légúti fertőzéses esetek száma Kárpátalján

Bursza Krisztina Egészség

Egy hét alatt 23,9 százalékkal emelkedett az influenza és az akut légúti vírusfertőzések száma Kárpátalján. A megyében 2736 megbetegedést regisztráltak, a betegek csaknem 60 százaléka gyermek.

A legnagyobb növekedést az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol több mint kétszeresére emelkedett a betegek száma. A vizsgált időszakban 24 pácienst kellett kórházba szállítani.

A megbetegedések számának növekedése ellenére a járványügyi helyzet továbbra is ellenőrzés alatt áll. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőzések alakulását.

Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, megbetegedés esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz.

A mukachevo.net nyomán.

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