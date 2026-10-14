Egy hét alatt közel 24 százalékkal nőtt az influenzás és légúti fertőzéses esetek száma Kárpátalján

Egy hét alatt 23,9 százalékkal emelkedett az influenza és az akut légúti vírusfertőzések száma Kárpátalján. A megyében 2736 megbetegedést regisztráltak, a betegek csaknem 60 százaléka gyermek.

A legnagyobb növekedést az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol több mint kétszeresére emelkedett a betegek száma. A vizsgált időszakban 24 pácienst kellett kórházba szállítani.

A megbetegedések számának növekedése ellenére a járványügyi helyzet továbbra is ellenőrzés alatt áll. A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőzések alakulását.

Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, megbetegedés esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz.

A mukachevo.net nyomán.

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