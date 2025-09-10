Egyre kevesebb szereplő kezében a gyógyszerpiac Ukrajnában – mit jelent ez a betegeknek?

Ukrajnában már most is több gyógyszertár működik, mint a legtöbb európai országban – ennek ellenére a nagy gyógyszertárláncok tovább bővülnek. Az eredmény: a piac egyre inkább néhány nagy szereplő kezébe kerül, miközben a független gyógyszertárak fokozatosan kiszorulnak.

A Proxima Research 2025. júliusi adatai szerint az öt legnagyobb gyógyszertárlánc ellenőrzi a kiskereskedelmi forgalom 64%-át, és birtokolja az összes gyógyszertár 42%-át.

A TOP-100 láncok összesen lefedik a forgalom 94%-át és az egységek 76%-át.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ukrán gyógyszer-kiskereskedelem szinte teljes egészében a legnagyobb láncok irányítása alatt áll.

A háború és az infrastruktúra pusztulása ellenére a piac gyorsan talpra állt.

2025 júliusára már 18 280 gyógyszertári egység működött – ez a háború előtti szám 88%-a.

A legnagyobb láncok továbbra is növekednek:

„Podorozsnyik” – 2 274 gyógyszertár

„911” – 1 793 egység

„Magnólia” – 1 580 egység

„Szíriusz-95” – 1 305 egység

A „Magnólia” továbbra is piacvezető: 23,9 milliárd hrivnya forgalmat bonyolított, növekedése új egységeken keresztül +7,6%, a meglévő boltok esetében +17,3%.

A „Podorozsnyik” a legdinamikusabb terjeszkedést mutatta: 2025-ben havonta átlagosan 50 új gyógyszertár nyílt.

A „Szíriusz-95” úgy ért el 17,4%-os forgalomnövekedést, hogy közben nem nyitott új üzleteket – mindez a meglévő egységeik teljesítményének köszönhető.

Az elemzők figyelmeztetnek: ha a koncentráció ilyen ütemben folytatódik, akkor 2-3 éven belül az öt legnagyobb szereplő uralhatja a teljes forgalom 77%-át, valamint a gyógyszertárak 56%-át.

Ez azt jelentené, hogy a független gyógyszertárak kiszorulnak, és a vásárlók egyre inkább monopólium-jellegű környezetben kénytelenek majd vásárolni, ahol a választékot és az árakat néhány cég diktálja.

Bár a gyógyszertárláncok gyakran hangoztatják a médiában, hogy „nehézségekkel küzdenek”, a számok mást mutatnak. A legnagyobb szereplők folyamatosan nyitnak új egységeket, és ezzel párhuzamosan az árak tovább emelkednek.

A jelenlegi mutatók alapján elmondható: Ukrajnában a gyógyszer-kiskereskedelem egyre inkább egy szűk kör kezébe kerül, miközben a betegek mozgástere csökken, és az egészségügyi költségek nőnek.

A thePharmaMedia nyomán.

