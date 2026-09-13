A rendszeres éjszakai munka növelheti a szívritmuszavar kockázatát

A rendszeres éjszakai munkavégzés összefüggésbe hozható a pitvarfibrilláció megnövekedett kockázatával – derült ki brit kutatók nagyszabású vizsgálatából. A kutatás szerint különösen veszélyeztetettek lehetnek azok, akik hosszú éveken keresztül rendszeresen éjszakai műszakban dolgoznak.

A tudósok a brit Biobank adatbázisában szereplő több mint 283 600 ember egészségügyi adatait elemezték, és az éjszakai munkavégzés, valamint a pitvarfibrilláció kialakulásának kockázata között kerestek összefüggést.

A pitvarfibrilláció olyan szívritmuszavar, amely szabálytalan és gyakran túl gyors szívveréssel jár. A rendellenesség következtében vérrögök is kialakulhatnak a szív pitvaraiban, ami további egészségügyi kockázatot jelenthet.

A tízéves követési időszak alatt a vizsgálat résztvevői közül mintegy 5700 embernél diagnosztizáltak pitvarfibrillációt. Az eredményeket több lehetséges kockázati tényező – köztük az életkor, a testsúly, a káros szenvedélyek, az anyagi helyzet és az alvás időtartama – figyelembevételével korrigálták.

Azoknál, akik rendszeresen éjszakai műszakban dolgoztak, a pitvarfibrilláció kialakulásának kockázata 12 százalékkal magasabb volt, mint a nappali munkarendben dolgozóknál.

A legnagyobb kockázatot azoknál mutatták ki, akik hetente három-nyolc éjszakai műszakot teljesítettek, és ezt legalább tíz éven keresztül folytatták. Esetükben a kockázat 22 százalékkal volt magasabb.

A kutatás szerint a hosszú távú éjszakai munkavégzés a nőket különösen érintheti: azoknál a nőknél, akik több mint tíz éven keresztül dolgoztak éjszakai műszakban, 67 százalékkal magasabb pitvarfibrillációs kockázatot mértek.

Kárpátalja.ma

Forrás: storinka.com

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