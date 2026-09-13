Zelenszkij: Oroszország egy hét alatt közel 2100 drónt vetett be

Oroszország az elmúlt héten mintegy 2100 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek jelentős része a nagyobb pusztító erejű, sugárhajtású Sahed drón volt – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő szerint az orosz hadsereg emellett csaknem 1700 irányított légibombát és 78 különböző típusú rakétát is bevetett.

Zelenszkij beszámolója szerint

az elmúlt éjszaka és a reggeli órákban az orosz erők az energetikai infrastruktúrát, az Ukrzaliznicja vasúttársaság létesítményeit, vállalkozásokat, valamint lakóházakat is támadtak. Odesszát rakétákkal és drónokkal egyaránt célba vették.

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna több nyugati régiójában továbbra is zajlanak a helyreállítási munkálatok az éjszakai támadásokat követően. Kiemelte a lengyel határ közelében fekvő Volinyi területet is, ahol valamennyi szükséges szolgálat dolgozik a károk felszámolásán.

Zelenszkij szerint az orosz erők a térségben szándékosan felgyújtották egy vonat mozdonyát, valamint dróntámadással megrongáltak egy üzemanyagtöltő állomást.

„Pontosan azért, hogy ezek a csapások ne jussanak tovább Európába, ukránok harcolnak nap mint nap, életüket adják, és nem engedik, hogy az agresszió továbbterjedjen”

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint az orosz terrorizmus számos országnak közös fenyegetést jelent, amelyet azonban szerinte Ukrajnában meg lehet és meg is kell állítani. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárulnak az ukrán légtér védelméhez és az ukrán lakosság támogatásához.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Volodimir Zelenszkij

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