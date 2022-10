Életveszélyes betegséget jelezhet a légszomj

A hirtelen kialakuló légszomj és a test egyes részein jelentkező duzzanat angioödéma tünete is lehet.

Veszélyes betegségre utalhatnak a testszerte jelentkező duzzanatok, amelyeket sokszor légzési nehézségek is kísérnek. Dr. Moric Krisztina allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont főorvosa elmondta, hogy mi okozhatja az ijesztő tüneteket, és hangsúlyozta, kivizsgálásra mindenképp szükség van, hogy az angioödémát megelőzhessük.

Anafilaxia tünete is lehet

Az angioödéma egy vagy több testrészen, a mélyebb szövetrétegek vizenyős duzzanata, ami a bőrre és a nyálkahártyára is ráterjedhet. Ez a duzzanat jelentkezhet a kezeken, az arcon (szemek, ajkak) a torok és a légutak területén. Amennyiben allergia áll a háttérben, rendszerint a kiváltó okkal való találkozást követően rövid időn belül alakul ki. Amilyen hirtelen jelentkeznek a tünetek, olyan lassan múlhatnak el.

Ha az említett területeken a szövetek mélyebb rétegei hirtelen megduzzadnak, az nemcsak fájdalmas, de akár életveszélyes is lehet. A torok és a légutak területét érintő ödéma komoly légzési nehézséget, a légutak elzáródását is kiválthatja. Súlyos esetekben a torok duzzanattal járó légzési nehézségek mellett hirtelen vérnyomásesés is bekövetkezhet, és kialakulhat az anafilaxiás sokk néven ismert, életveszélyes állapot.

Több kiváltó oka is lehet

Az angioödéma kivizsgálása azért is összetett feladat, mert a tünetek hátterében változatos kiváltó okok állhatnak. Az angioödéma lehet például örökletes eredetű. Az öröklött hajlamból általában valamilyen egyéb tényező, például terhesség, fogamzásgátló tabletta, fertőzés, stressz vagy trauma hozza felszínre az első tüneteket, rendszerint a pubertáskor utáni időszakban. Kiválthatják gyógyszerek, rovarcsípés és latexallergia, de a panaszok valamilyen étel fogyasztásához köthetően is felléphetnek, ilyen esetben ételallergiát feltételezünk a háttérben.

Így zajlik a kivizsgálás

A sürgősségi ellátást követően fontos felderíteni az angioödémát kiváltó okot. Ez azért nagyon lényeges, mert a továbbiakban csak így tudjuk megelőzni a tünetek ismételt kialakulását – emelte ki dr. Moric Krisztina. A beteg alapos kikérdezésén túl további vizsgálatok kellenek, pl. lehetséges panaszaitól függően a diagnózist allergiavizsgálat – amennyiben az anamnézise alapján arra van gyanú – segíti.

Mivel igen széles a kiváltó okok listája, célszerű lehet IgE alapú multiplex allergiatesztet végezni, így ugyanis egy vérvétellel sok allergént és azok komponenseit is lehet szűrni, illetve kimutatható, ha nem valódi ételallergia, hanem esetleg keresztallergia játszik szerepet a tünetek megjelenésében. Az eredmények birtokában a beteg meg tudja előzni a súlyos tüneteket azzal, hogy ismeri és elkerüli az azt kiváltó okot.

