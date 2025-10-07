Emelkedik a légúti megbetegedések száma Kárpátalján

Kárpátalján ismét megfigyelhető a szezonális növekedés az influenzás, akut légúti vírusos fertőzésekben és a COVID–19 megbetegedésekben. Az epidemiológiai megfigyelések szerint 2025. szeptember 29. és október 6. között összesen 3375 személy betegedett meg légúti vírusfertőzésekben vagy influenzában.

A regisztrált megbetegedések közül 48 esetben laboratóriumi vizsgálatok igazolták a COVID–19 jelenlétét. Ez továbbra is rámutat a megelőző intézkedések és a rendszeres járványügyi megfigyelés fontosságára.

A vizsgált időszakban 62 beteget kellett kórházba szállítani, közülük 22-en a koronavírus-fertőzés miatt szorultak bentlakásos ellátásra.

Haláleset nem történt, és egyik beteg sem igényelt intenzív osztályos kezelést.

Az új járványügyi szezon kezdetével Kárpátalján megkezdődött az influenza elleni védőoltási kampány is. Eddig 72 kárpátaljai lakos kapta meg az oltást.

Az egészségügyi hatóságok közölték, hogy a vakcinákból elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és arra kérik a lakosságot, különösen a kockázati csoportba tartozókat, hogy forduljanak háziorvosukhoz a beoltás érdekében.

Az orvosok emlékeztetnek: a vírusok terjedésének mérséklése érdekében mindenki tartsa be az alapvető higiéniai és megelőző szabályokat:

Kerüljük a zárt helyen tartott tömegrendezvényeket;

Mossunk rendszeresen kezet szappannal, vagy használjunk kézfertőtlenítőt;

Gyakran szellőztessük a helyiségeket;

Betegség első jeleinél forduljunk orvoshoz, és ne próbáljuk meg a saját felelősségre történő öngyógyítást.

Az egészség megóvása közös felelősségünk, amely a közösség biztonságát is szolgálja – hangsúlyozzák az egészségügyi szakemberek.

