Az epekövesség első jelei

Az epekövesség sokáig rejtve maradhat, de egy zsíros étel utáni kellemetlen teltségérzet akár már figyelmeztető tünet is lehet.

Az epekövesség gyakori probléma, mégis sokan nem tudnak róla, mert kezdetben nem okoz panaszokat. Az epehólyagban kialakuló kövek ugyanis csak akkor adnak hírt magukról, amikor elmozdulnak, vagy akadályozzák az epe áramlását.

Az epekövesség tünetei – Sokáig semmi jele

Mivel jóideig nem mutat egyértelmű jeleket, ezért fontos odafigyelni az apróbb kellemetlenségekre is. Az egyik legjellemzőbb korai tünet, hogy zsírosabb, nehezebb ételek fogyasztása után kellemetlen érzés jelentkezik. Ez lehet:

Ennek oka, hogy a zsíros ételek emésztéséhez több epére van szükség. Ha az epe áramlása akadályozott, az emésztés nem lesz megfelelő, ami panaszokat okoz.

Mikor alakul ki fájdalom?

Ha az epekő elzárja az epevezetéket, erősebb tünetek is jelentkezhetnek. Az úgynevezett epegörcs hirtelen fellépő, erős fájdalommal jár, amely a jobb bordaív alatt jelentkezik, és akár a hátba vagy a jobb vállba is kisugározhat. A fájdalom gyakran étkezés után, különösen zsíros fogások elfogyasztását követően jelentkezik, és akár órákig is eltarthat. Az epekövesség nemcsak fájdalmat okozhat, jelentkezhet még

gyakori étvágytalanság, illetve

ritkább esetben láz vagy sárgaság is.

Ha ezek közül több tünet is visszatérően jelentkezik, fordulj orvoshoz!

Kiknél gyakoribb?

Bizonyos tényezők növelik az epekövesség kialakulásának esélyét. Ilyenek például:

a zsíros, koleszterinben gazdag étrend;

az elhízás;

a mozgásszegény életmód;

illetve középkorú nőknél jóval gyakoribb, mint férfiak vagy más életkor esetében. Ezenkívül a genetikai hajlam is szerepet játszhat.

Így előzd meg a bajt

Az életmódbeli változtatások sokat segíthetnek az epekövek kialakulásának megelőzésében:

Táplálkozz egészségesen, egyél minél több rostot!

Kerüld a túl zsíros ételeket!

Mozogj rendszeresen!

Igyál elegendő folyadékot! Legjobb a tiszta víz.

Ha tüneteket észlelsz, keresd fel a háziorvosod, aki elirányít a megfelelő helyre.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)