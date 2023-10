Ez lehet a reggeli rossz lehelet oka

Sokan ébrednek erős szájszaggal, de a jó hír, hogy az ok ismeretében megoldást is lehet találni a rossz lehelet ellen.

Ki ne találkozott volna már az ébredés utáni rossz lehelet jelenségével? Egyesek szégyellik, míg mások inkább beletörődnek, mondván, hogy nagyon sokan vannak így ezzel. Sokan viszont – érthető módon – tudni szeretnék az okokat, és ezek ismeretében megoldást találni a problémára.

A rossz lehelet gyakori okai

Ami a lehetséges okokat illeti, több lehetőség is van. A LADbible cikke szerint az egyik gyakori ok, hogy éjjel kevesebb nyál termelődik a szánkban, ez pedig szájszárazságot idézhet elő. Ez kedvezhet a baktériumoknak, amelyek tovább folytatják az elhalt sejtek és ételmaradékok elfogyasztását a nyelven és a száj körül, kéntartalmú anyagot hagyva hátra a nyelven.

Ezenkívül érdemes arra is visszagondolni, hogy előző este mit vacsoráztunk, vagy nem maradt-e el a fogmosás. Ugyanis ezek a dolgok is könnyen lehetnek a kellemetlen szájszag okozói.

Mit tehetünk a rossz lehelet megelőzéséért?

Érdemes lehet nyelvkaparót használni, amely segít eltávolítani a nyelv hátsó részéről is a lepedéket. Ne felejtsünk el annyira hátranyúlni a kis eszközzel, amennyire csak tudunk, mert így lesz hatékony ez az eljárás. Nyelvünk tisztítására azonban léteznek már olyan tabletták is, amelyek rágáskor folyadékká oldódnak. Ezek a nyáltermelést is fokozzák, így csökkenhet a baktériumok aktivitása, ezáltal nemcsak a szagok elfedése, hanem azok tényleges semlegesítése is megtörténik.

A fogakon felhalmozódó lepedék is okozhat kellemetlen leheletet. A lerakódások eltávolításának érdekében érdemes naponta kétszer alaposan fogat mosni, illetve általánosságban is ügyelni a jó szájhigiéniára. Ezen túl pedig esténként ajánlott inkább kerülni a hagymás és fokhagymás ételeket, mert ezek kénvegyületeket is tartalmazhatnak, amelyek jó eséllyel biztosítják a másnap reggeli rossz leheletet.

Forrás: hazipatika.com