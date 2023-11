Ezek a rossz szokások vezethetnek magas vérnyomáshoz

A magasvérnyomás-betegség diagnózisával szembesülve sokan csak megvonják a vállukat: „mit lehet tenni, már az apámnak is magas volt a vérnyomása” – és bizonyos szempontból igazuk is van, a magas vérnyomás ugyanis részben genetikai alapú. A vérnyomásértékeket azonban az életmódunk is befolyásolja. Különösen igaz ez a káros szenvedélyeinkre, rossz szokásainkra.

A magas vérnyomás kialakulásának számos oka ismert. A genetika és egyes betegségeink mellett bizony az életmódunk és a káros szokásaink is hatással vannak a vérnyomásra –hangsúlyozta dr. Kapocsi Judit, a KardioKözpont magasvérnyomás-specialistája. Mutatjuk, milyen szokásokon érdemes változtatni, ha megelőznénk vagy sikeresen kezelnénk a magas vérnyomást.

Egészségtelen, kiegyensúlyozatlan táplálkozás

A sóban gazdag és a káliumban szegény táplálkozás alapvető rizikófaktora a magas vérnyomásnak. Az utánsózás hiánya azonban még nem jelenti azt, hogy kizárható a túl sok só bevitele. Ugyanis a bevitt só nagy része a feldolgozott élelmiszerekből – felvágottakból, szalámikból, chipsekből, rágcsálnivalókból – származik, ezekkel tehát javasolt óvatosabban bánni. Az alacsony káliumbevitel pedig szintén táplálkozással orvosolható: magas káliumtartalmú például a banán, a krumpli, a babfélék és a joghurt.

Életmód miatti elhízás

A túlsúly és az elhízás mindenképpen keményebb munkára készteti a szívet, hogy eljuttassa a tápanyagban gazdag vért a testbe. Ráadásul az elhízás igen gyakran együtt jár a magas koleszterin- és trigliceridszinttel, miközben az úgynevezett „jó koleszterinből” kevesebb található a vérben. Az elhízás azonban nemcsak magas vérnyomáshoz, de cukorbetegséghez és szívbetegségekhez is vezethet – így mindenképpen törekedni kell a felesleges kilók leadására. Ebben a szándékban is nagy segítség lehet a dietetikus által összeállított, személyre szabott étrend.

Mozgásszegény életmód

A rendszeres mozgás segít a szívnek és az ereknek, hogy erősek, rugalmasak és egészségesek maradjanak, így az aktív életnek önmagában is van egyfajta vérnyomáscsökkentő hatása. Korábban elsősorban a tartós, egyenletes, mérsékelt-közepes intenzitású fizikai terhelésen alapuló programokat, az úgynevezett kardióedzést ajánlották a magas vérnyomás, valamint más szív- és érrendszeri betegségek kezelésére, megelőzésére. Mára azonban az izomfejlesztés is fontossá vált, amelynek révén a sokszor gyenge izomzat képessé válik a feladatok teljesítésére. Ráadásul ezáltal még inkább növelhető a cukor- és zsíranyagcsere aktivitása is. A hatékony, személyre szabott aktivitás kialakításában egy mozgásterapeuta lehet segítségünkre.

Túl sok alkohol fogyasztása

Az egy alkalommal elfogyasztott háromnál több pohár alkohol egészen biztosan megemeli a vérnyomást – ám csak átmenetileg. Ha viszont rendszeresen fogyasztunk alkoholt, akkor hosszú távú emelkedéssel is számolhatunk.

Dohányzás

Egyértelmű bizonyítékok támasztják alá a dohányzás egészségromboló hatásait. A dohánytermékek károsítják egyebek mellett a szívet, az ereket és a tüdőt. A cigi ezenkívül fokozza a daganatok kialakulásának kockázatát, illetve módosíthatja az egyes gyógyszerek hatását is. A nikotin érösszehúzó hatása miatt emeli a vérnyomást, a szén-monoxid belégzése pedig csökkenti az oxigén mennyiségét, amelyet a vér szállítani tud.

Mikor van szükség gyógyszerre?

„Tagadhatatlan, hogy életmódunk változtatásával, káros szenvedélyeink elhagyásával sokat tehetünk a magas vérnyomás ellen. Ugyanakkor vannak olyan állapotok, amelyeken nincs módunk változtatni. Ilyen például a családban halmozódó magasvérnyomás-betegség és az idősebb életkor. Ám például a hipertónia kialakulásának komoly rizikófaktorát jelentő cukorbetegség és az enyhe emelkedett vérnyomás ellen is sokat lehet tenni, elsősorban életmóddal, másodsorban (szükség esetén) gyógyszeres kezeléssel” – hangsúlyozta dr. Kapocsi Judit.

„A lényeg, hogy komolyan kell venni a magasvérnyomás-betegséget a lehetséges súlyos szövődmények elkerülése miatt, a kezelésben pedig a kardiológus mellett érdemes életmódorvos segítségét is kérni. A saját befektetett munka és a kitartás azonban a siker legfontosabb záloga” – tette hozzá a szakember.

Forrás: hazipatika.com