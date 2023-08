Fájdalomcsillapító hatású Mozart zenéje

Megnyugtatja az újszülötteket, és csillapítja a fájdalmaikat Mozart zenéje egy új kutatás szerint.

Talán semmi meglepő nincs abban a megállapításban, hogy a zene komoly hatással van a szervezetünkre. Tudományosan is igazolt, hogy bizonyos dallamok segítik az ellazulást és a stressz kezzelésére is szolgálhat, javítja a sportteljesítményt, sőt egyes elméletek szerint a fogyásban is segíthet. A Science Alert cikke szerint a komolyzenének a fájdalomcsillapításban is fontos szerepe lehet – legalábbis Mozart dallamai hihetetlen hatással voltak a csecsemőkre.

Így hat Mozart a gyerekekre

A philadelphiai Thomas Jefferson Egyetem kutatócsoportja 100 csecsemő bevonásával vizsgálta, hogyan befolyásolhatja a gyermekek kezelését az, ha előtte Mozart dallamait hallgatják. A közelmúltban végzett tanulmány arra az eredményre jutott, hogy a kisebb orvosi beavatkozások alatti háttérzene némileg enyhítheti az újszülöttek fájdalmát.

A vizsgált gyermekek csupán két napja jöttek a világra, és az ilyenkor rutineljárásnak számító vérvétel során vizsgálták rajtuk a komolyzene hatásait. Két csoportra osztották őket, a csecsemők egy része a tűszúrás előtt 20 percig, majd azt követően további 5 percig hallgathatta az osztrák zeneszerző dallamait. A többiek ez idő alatt csendben várakoztak a vizsgálatra. A kutatók folyamatosan pontozták a csecsemők fájdalmának intenzitását, figyelembe véve többek között az arckifejezésüket, sírásukat, a légzési mintákat és végtagmozgásokat.

Az eredmények látványosak voltak: a vizsgálatok során Mozartot hallgató újszülötteknél „statisztikailag és klinikailag szignifikánsan” alacsonyabb volt a fájdalom a pontszámok alapján, és ez igaz volt a tűszúrás előtt, alatt és után is. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a zenehallgatás egy egyszerű és olcsó eszköz lehet a fájdalomcsillapításra az újszülötteken elvégzett, kisebb beavatkozások esetén.

Az egyik magyarázat erre a jelenségre az lehet, hogy a zene elvonja a babák figyelmét a fájdalmukról. Ezt azonban árnyalják korábban végzett kutatások, melyek eredménye szerint a zene típusa sem mindegy. A felnőttek körében végzett korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az élénk, pörgős zene jobban csillapítja a fájdalmat, mint a komor és szomorú dallamok. A figyelemelterelés tehát önmagában nem ad magyarázatot, a szakemberek más is szerepet játszhat abban, hogy bizonyos hangok segítik elviselhetőbbé tenni a fájdalmakat.

Forrás: hazipatika.com