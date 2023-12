Fókuszban az egészségmegőrzés

A szűrővizsgálatok fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, ugyanis segíthetnek az egészség megőrzésében. Segítségükkel számos betegség korán felismerhető, az időben megkezdett kezelés pedig akár életet is menthet.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatásában felhívják a figyelmet arra, hogy milyen szűrővizsgálatokat milyen rendszerességgel érdemes elvégezni.

Belgyógyászati vizsgálat

(1-2 évente)

1-2 évente érdemes hasi és kismedencei ultrahangos vizsgálatra elmenni, ahol a máj, az epehólyag, a vesék, a hasnyálmirigy, kismedencei szervek és a lép állapotát vizsgálják meg. Erre az ultrahangos vizsgálatra 40 év felett évente javallott ellátogatni. EKG-vizsgálatot is végeznek a belgyógyász szakorvosok, amely a szív működését hivatott feltérképezni

Tüdőszűrés

(évente)

25 éves kor felett minden évben érdemes részt venni tüdőszűrésen. A tüdőszűréssel a TBC-t és egyéb tüdőbetegségeket lehetséges kiszűrni, de a vizsgálatot végző képet kap a szív és a nagy erek állapotáról. Emellett a szűrővizsgálat az adott területeket érintő daganatos megbetegedések kiszűrésére is alkalmas. A vizsgálat kifejezetten fontos a dohányzók, illetve azok számára, akiknek a családjában korábban előfordult tüdőrák és egyéb légzőszervi megbetegedés.

Hepatitis B, C és HIV-szűrés

A Hepatitis B, C és HIV-szűrést akkor érdemes elvégezni, ha valaki a rizikócsoportba tartozik. A HIV akár 10-15 évig is tünetmentes lehet, így felismerésére a szűrés az egyetlen lehetőség. A fő rizikócsoportjai: a biztonságos szexre nem figyelők, a homoszexuálisok, a biszexuálisok és az intravénás droghasználók. Ezenkívül ajánlott a gyakori partnercsere kerülése is.

Fogászati ​​vizsgálat

(Évente 1-2 alkalommal)

A fogorvost érdemes évente felkeresni, akkor is, ha nem tapasztal semmilyen tünetet. A vizsgálat során időben tudják kezelni a lyukas fogakat, valamint a fogkövet is eltávolíthatják, amivel megelőzhető a fogínysorvadás.

Nőgyógyászati vizsgálatok

Minden nőnek érdemes nőgyógyászati szűrésen részt venni a szexuális élet megkezdésétől kezdve. A komplexszűrés során minden olyan szerv megvizsgálásra kerül, melyet a női nemi szervek közé sorolunk, és amelyekben daganat alakulhat ki, így kiterjed a méhnyak, méhtest, petefészek és az emlő vizsgálatára is. A méhnyakrákszűréssel időben felfedezhető a betegség, mivel már korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel akár a teljes gyógyulás is lehetséges.

40 éves kor felett ajánlott:

Rendszeres vérnyomásmérés – ez segíti az egészségügyi állapot nyomon követését és a problémák korai felismerését.

– ez segíti az egészségügyi állapot nyomon követését és a problémák korai felismerését. EKG-vizsgálat – a szív állapotáról kaphatnak pontos képet az elektromos aktivitásán keresztül.

– a szív állapotáról kaphatnak pontos képet az elektromos aktivitásán keresztül. Testtömeg index (BMI) – segít az ideális testsúly meghatározásában.

– segít az ideális testsúly meghatározásában. Koleszterinszint vizsgálata – a koleszterinszint meghatározásából következtetni lehet a máj működési állapotára.

– a koleszterinszint meghatározásából következtetni lehet a máj működési állapotára. Kolorektális rákvizsgálat – rendszeres elvégzése negyvenéves kor felett mindenkinek ajánlott. A betegség gyógyíthatóságát a daganat kiterjedtsége határozza meg: kezdeti stádiumban ez akár 90%.

– rendszeres elvégzése negyvenéves kor felett mindenkinek ajánlott. A betegség gyógyíthatóságát a daganat kiterjedtsége határozza meg: kezdeti stádiumban ez akár 90%. Szemészeti vizsgálat – a szemész szakorvost kell felkeresni, hogy megőrizzék a látásukat és az esetleges romlást csökkentsék azáltal, hogy a megfelelő dioptriájú szemüveget viselik.

– a szemész szakorvost kell felkeresni, hogy megőrizzék a látásukat és az esetleges romlást csökkentsék azáltal, hogy a megfelelő dioptriájú szemüveget viselik. Nőknek kiemelten fontos a pajzsmirigy-ultrahangvizsgálat, hasi ultrahangvizsgálat, kismedencei ultrahangvizsgálat, nyaki erek vizsgálata Doppler-ultrahanggal és tumormarkerek vizsgálata daganat gyanúja esetén.

a pajzsmirigy-ultrahangvizsgálat, hasi ultrahangvizsgálat, kismedencei ultrahangvizsgálat, nyaki erek vizsgálata Doppler-ultrahanggal és tumormarkerek vizsgálata daganat gyanúja esetén. A férfiak számára az alábbi szűrések ajánlottak: prosztataszűrés, vastagbélszűrés, csontsűrűségmérés, a pajzsmirigy-ultrahangvizsgálat és Doppler-ultrahang.

Kárpátalja.ma