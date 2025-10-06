Folytatódik az orvosi intézmények helyreállítása Ukrajnában

A teljes körű háború óta az ország civil infrastruktúrája, köztük az egészségügyi intézmények is súlyos károkat szenvedtek. A háború kitörése óta a frontvonalhoz közeli és stratégiai jelentőségű régiókban különösen súlyos a helyzet.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium közlése szerint 2025. október 1-jéig már 2 489 egészségügyi létesítmény rongálódott meg vagy semmisült meg teljesen, amelyek 804 egészségügyi intézményhez tartoznak. A legnagyobb károkat Donyeck, Harkiv, Luhanszk, Csernyihiv és Mikolajiv megyék szenvedték el.

Bár a pusztítás mértéke jelentős, az egészségügyi ellátás nem állt le:

1 492 intézmény továbbra is működik,

187 részlegesen üzemel,

230 intézményt más helyszínre költöztettek, hogy folytathassák a betegellátást.

Kiemelten fontos hír, hogy az újjáépítés is folyamatosan zajlik:

689 egészségügyi létesítményt teljeskörűen,

323-at részben már helyreállítottak.

A munkálatok főként a felszabadított területeken, illetve a kisebb károkat szenvedett intézményekben zajlanak.

A háború az egészségügyi szállítóeszközökben is jelentős veszteséget okozott:

279 mentőautó megsemmisült,

156 megrongálódott,

80 járművet az orosz megszálló erők foglaltak el.

A minisztérium tájékoztatása szerint a megszállt területeken lévő egészségügyi intézmények állapotáról csak korlátozott információk állnak rendelkezésre, mivel a hivatalos, megerősített adatokhoz nem lehet hozzáférni.

Az Egészségügyi Minisztérium és nemzetközi partnerei továbbra is együtt dolgoznak azon, hogy biztosítsák az orvosi ellátáshoz való hozzáférést minden ukrán állampolgár számára, még a háború sújtotta területeken is.

Nyitókép: A csernyivci kórház. Forrás: acc.cv.ua

Kárpátalja.ma