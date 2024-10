Furcsa tünetek, amelyek szívproblémára utalhatnak

Egy középkorú férfi a mellkasát szorongatja, erősen izzad, és levegő után kapkod. Mindenki tudja, hogy valószínűleg szívrohamot kapott. Ez az a dráma, amit mindenki elképzel, amikor szívproblémáról beszélünk.

„Ez a legdrámaibb – de nem a legáltalánosabb – módja a szívbetegség felismerésének.”- állítja Dr. Basel Ramlawi, a philadelphiai Main Line Health szív-mellkassebésze a TIME cikkében.

A szívproblémák valójában meglehetősen visszafogottak lehetnek, és általában mindenkinél másként jelennek meg. Míg valaki szívrohamot kap, valóban a mellkasához kaphat, mások – különösen a nők és a cukorbetegek – nem feltétlenül tapasztalnak mellkasi kellemetlenséget.

Jó okunk van arra, hogy még a leginkább visszafogott tünetekre is odafigyeljünk: „A szíved az egész tested mentőöve” – mondja Ramlawi. „Ez az a pumpa, amely a test minden más szervét ellátja vérrel, és ha nem működik jól, akkor a test többi részét ellátó üzemanyag nem jut el oda, ahol szükség van rá.” A kardiológusok megosztották azokat a furcsa tüneteket, amelyekről nem is gondolnánk, de valójában komoly szívproblémát jelezhetnek.

A kardiológusok által felsorolt furcsa tünetek:

1. Süllyedő érzés a mellkasban

Azok az emberek, akik szívdobogást tapasztaltak, érdekesen és sokrétűen írják le tüneteiket. Egyesek azt mondják, olyan érzés, mintha egy aranyhal forogna a mellkasukban. Mások süllyedő érzésről számolnak be. Képzeljük el azt az érzést, amikor egy liftben ülünk, és az gyorsan ereszkedni kezd, majd lezuhan.

Még akkor is, ha nagy a kísértés, hogy kitöröljük ezeket a furcsa érzéseket, fontos, hogy orvoshoz forduljunk, aki valószínűleg EKG-t készít. Lehetséges, hogy szívritmuszavara van, például pitvarfibrilláció. Azt javasolják, hogy vezessünk naplót arról, mikor tapasztalható a szívdobogásérzés, és azt is, hogy mi válthatta ki azt: a házastárssal veszekedés? Edzés? Sok beteg kihasználja az okosórájuk EKG-funkcióját is, amely hasznos adatokkal szolgál orvosok számára.

2. Fülzúgás

Megeshet, hogy pulzáló fülzúgást tapasztalunk, és ritmikus hangokat hallunk – például suhogást vagy dörömbölést – az egyik vagy mindkét fülben. Idegesítő, igaz? „Ez egyben atipikus szívtünet is – mondja Dr. Heather Gornik, kardiológus és érgyógyászati ​​szakember. „Néha vannak olyan perifériás tünetek, amelyekről az ember egyáltalán nem gondolná, hogy szív- és érrendszeri betegségek, és amelyek a szív- és érrendszeri betegségek megnyilvánulásai lehetnek” – mondja. „Én a leggyakrabban olyan betegeket látok, akiknek pulzáló hangokat hallanak a fülükben”, gyakran a szívverésükkel összhangban.

Ez a hang jelezheti a nyaki artéria szűkületét – a szívből az agyba vért szállító erek beszűkülését – vagy a ritka érbetegséget, a fibromuszkuláris diszpláziát.”

3. Fájdalom vagy fáradtság a lábban járás közben

Azt tapasztaljuk, hogy már nem tudunk olyan messzire menni, mert a lábaink fáradtnak vagy fájdalmasnak érződnek? „A lábak sokat mesélhetnének a szív- és érrendszerről” – mondja Gornik. A perifériás artériás betegségnek nevezett állapot például akkor fordul elő, amikor a szívből a lábakba vért szállító artériák eltömődnek; ez a szívroham, a stroke és a korai halálozás fokozott kockázatával jár. „Ez megnyilvánulhat járás közbeni lábfájdalomban vagy egyszerűen a láb kifáradásában, emiatt fontos azonosítani az állapotot. Ez akár súlyos állapotot is jelezhet, amely amputációhoz vezethet” – mondja Gornik.

4. További változások a láb állapotában

A duzzadt lábak és bokák – amelyet gyakran perifériás ödémának neveznek – a pangásos szívelégtelenség árulkodó jele lehet. „Ha a szív nem képes hatékonyan pumpálni a vért, mert túl gyenge, a vér a test legalsó részén tolul fel, és ott „csapdába esik” – magyarázza Ramlawi. Szóval mikor kell orvoshoz fordulni? „Ha mindkét lábban tapasztalható, nem csak az egyikben, és másnap vagy azután újra ismétlődik, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, mi okozza”– mondja.

5. Állkapocs- vagy nyaki fájdalom

Az angina – a mellkasi szorító érzés orvosi neve – átterjedhet az állkapocsra vagy a nyakra. Jellemzően megerőltetés váltja ki, például felfelé járás, vagy érzelmi stressz – mondja Dr. William Zoghbi, kardiológus. Kisugárzik, leggyakrabban a felső végtagokban érezhetjük. Az emberek a karra gondolnak, de az állkapocs vagy a nyak nem merül fel olyan gyakran. Ha pihenésre elmúlik a fájdalom, akkor természetesen nem kell orvoshoz fordulni, de ha tartósan érezzük, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz.

6. Emésztési zavarok és hányinger

Egy nehéz étkezés után mellkasi kényelmetlenséget érzünk, „vagy sokat böfögünk?” Egyértelműen a fűszeres étel volt, igaz? Egyáltalán nem biztos: az emésztési zavarokhoz vagy gyomorégéshez hasonló mellkasi fájdalom, ischaemiás szívbetegséget jelezhet. Bár az emberek gyakran úgy tekintenek rá, mint egy futó emésztési tünetre, mégis a legjobb, ha szorosan figyelemmel kísérjük – és ha rosszabbodik, vagy nem múlik el, orvoshoz fordulunk.

Az émelygésre is nagyon fontos odafigyelni. Mind a férfiak, mind a nők esetében a szívroham leggyakoribb tünete a mellkasi fájdalom és a légszomj. „De a nők esetében nagyobb valószínűséggel jelentkeznek, mint a férfiaknál.” – mondja Paz. Ez magában foglalja a hányingert is, amelyet különösen komolyan kell venni, ha állkapocs- vagy hátfájdalmat, szédülést, netán szokatlan fáradtságot is tapasztalunk.

7. A kéztőalagút kellemetlen érzése légszomjjal párosul

Ha a kéztőalagút tüneteit tapasztaljuk, és előfordul, hogy a munkahelyi laptopon gépelés után fáj a csuklónk? Lehet, hogy tűszerűen szúró érzés jelentkezik az ujjainkban, vagy a kezünk gyengesége miatt nehéz megfogni a kutya pórázát? Ezek a tünetek szív amiloidózisra utalhatnak, különösen ha légszomjjal járnak együtt.

8. Hirtelen szúró mellkasi fájdalom

A klasszikus mellkasi fájdalom általában nyomásnak vagy szorításnak tűnik, és gyakran fokozódik, majd elmúlik, mielőtt később újra visszatérne. „Halálos lehet, ha nem kapják el időben – hangsúlyozza Ramlawi. „Ha ezt csak egy napig nem ismerik fel, az emberek közel 25-50%-a meghalna” – mondja.

9. Problémák a napi tevékenységekkel

Míg a koszorúér-betegség akkor fordul elő, amikor a szívet ellátó artériák elzáródnak, a billentyűbetegség azt jelzi, hogy a szívbillentyűk nem működnek megfelelően. A hirtelen szívrohamtól eltérően, a billentyűbetegség lassan, akár 5-10 év alatt alakul ki. Sok beteg csak a betegség későbbi szakaszában tapasztal tüneteket.

Azok, akik észlelik, hogy valami nem működik, gyakran arról számolnak be, hogy „egy kicsit idősebbnek vagy kicsit fáradtabbnak érzik magukat”. Nem igazán gondolkodnak rajta sokat. Mégis, talán anélkül, hogy észrevennék, visszafogják tevékenységeiket, vagy módosítják napi rutinjukat.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)