Gyömbér, a gyomor segítője

Ha gyömbért fogyasztunk, rendben tartjuk emésztésünket, és nagyban támogatjuk immunrendszerünk megfelelő működését is. Ha a hűvös időben szeretnénk elkerülni a megfázásokat, betegségeket, támogassuk szervezetünket gyömbér fogyasztásával.

Egy mondás szerint, ha mindennap eszünk gyömbért , messze elkerüljük az orvost. A gyömbér gyógyhatása ugyanis igen szerteágazó, házi gyógyszerként való használata legalább olyan régre nyúlik vissza, mint a gasztronómiában.

Gyógynövény és fűszer

A gyömbér egy trópusi évelő növény, a kurkumához hasonlóan a gyömbérfélék családjába tartozik. Valódi eredetét nem ismerni, vélhetően Délkelet-Ázsiából származik. Eleinte elsősorban gyógynövényként, és nem fűszerként használták, majd amikor Európába is eljutott, legalább olyan fontos alapanyaggá vált, mint a fekete bors. Szinte minden ételbe tettek belőle, hiszen ismerték antibakteriális hatásait. Népszerűsége napjainkban ismét növekedni kezdett.

Segíti emésztőrendszerünket

A gyömbérnek igen sokféle gyógyhatása ismert, de az emésztőrendszerre gyakorolt jótékony tulajdonságai kiemelkedőek. Aki gyomorproblémákkal, savtúltengéssel küzd, minden nap fogyasszon belőle, hatása szinte azonnal érezhető. Kismamáknak is ajánlott émelygés ellen a terhesség első hónapjaiban, de operáció utáni rosszullét, tengeribetegség, hányinger , hasfájás, hasmenés, bélgyulladás, bélproblémák esetén is jól alkalmazható. Mindezek következtében nagyban hozzájárul immunrendszerünket védelméhez is, hiszen ha emésztőrendszerünk rendben van, immunitásunk is kevésbé sérülékeny.

A gyömbér kivonata rendben tartja a vér koleszterinszintjét , megnöveli az alacsony vérnyomást , és a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti. A hűvösebb időszakban használhatjuk köhögés és megfázás ellen, de a migrénes fejfájást is képes csillapítani. A benne található gingerol vegyületnek köszönhetően, mely csípős ízét adja, segít a fájdalom- és lázcsillapításban is.

Tegyük rendszeressé használatát!

A gyömbért szárítva, őrölt formában és frissen is fogyaszthatjuk. Kissé csípős, citromos íze igen kellemes. Szinte bármilyen ételhez hozzáadhatjuk, friss ízt ad neki, és közben segíti emésztésünket is. Az ázsiai konyha előszeretettel használja ételeihez, de hozzáadhatjuk levesekhez, főzelékekhez, sült ételekhez, pácokhoz, öntetekhez, italokhoz is, de savanyúságként is kapható. Édességekben is megtalálható, a gyömbéres keksz messze földön kedvelt finomság, de kandírozott formában is megvásárolhatjuk.

Immunrendszerünkre gyakorolt kedvező hatásai miatt tegyük rendszeressé ételeinkben, főként a hűvösebb időszakban.

Forrás: hazipatika.com