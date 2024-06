Ha több sportot nézünk, többet is eszünk?

Minél nehezebben teljesíthető sporteseményt nézünk, annál kevesebbet nassolunk mellette egy új kutatás szerint.

Sporteseményekben gazdag a nyár: a foci eb mellett olimpia is lesz. Egy friss kutatás szerint ennek az étkezésünkre is hatása van: sokkal többet nassolunk, miközben nézzük a versenyeket – írják a tanulmány szerzői a The Conversationben.

A kutatók először 112 diákot hívtak a Grenoble Ecole de Management kísérleti laboratóriumába, hogy megnézzenek egy videót és egyenek pár cukorkát. A diákok fele egy olyan videót nézett meg, amelyen férfiak és nők sportolnak, míg a másik fele egy olyan videót nézett meg, amelyen semmilyen fizikai aktivitás sem mutattak. Ezután minden diáknak adtak egy 70 gramm cukorkát, és három percet kaptak arra, hogy megítéljék a minőségét. Azok a diákok, akik a sportos videót látták, több cukorkát ettek, mint azok, akik a fizikai aktivitás nélküli videót látták.

A teszt alapján tehát a sportvideók nézése növelheti az édességfogyasztást. Ugyanakkor a férfi diákok sokkal több édességet fogyasztottak, mint a lányok, ezért a következő körben csak velük foglalkoztak. A diáklányoknak kellett olyan videókat nézniük, amelyek könnyű (sima futás) vagy nehezen teljesíthető sportokat (atlétikai távolugrás, torna, baseball, rögbi vagy sziklamászás) mutattak be. Utána a tanulóknak ugyanazokat a cukorkákat kellett tesztelniük, mint korábban. Azok a diákok, akik a könnyű sportvideót nézték (amelyiken egy nő és egy férfi különböző tájakon futott), sokkal több cukorkát ettek (30,1 grammot), mint azok, akik a nehéz sportokat bemutató videót nézték (18 grammot).

Ebből arra következtettek, hogy a sportágak nehézsége jelentősen befolyásolja az édességfogyasztást. A könnyen végezhető sportágak nézése mellett lényegesen többet nassolunk.

A motivációval függ össze

A kutatók szerint mindez a motivációval függ össze. Amikor az emberek úgy érzik, hogy nem érnek el egy célt, akkor keményebben hajtanak, de amint haladást tapasztalnak, hajlamosak lazítani. Például egy edzés után azok, akiknek az a céljuk, hogy fittek maradjanak, úgy érezhetik, hogy jól haladnak, és utána már nem erőltetik meg magukat annyira. Ez ahhoz vezethet, hogy csökken a motivációjuk más célok, például az egészséges táplálkozás betartására.

A kutatások azt mutatják, hogy a kisebb célok (például a testmozgás) elérése azt az érzést keltheti az emberekben, hogy megérdemelnek egy kis szünetet, ami miatt aztán többet ehetnek. Tehát egy edzés után nagyobb valószínűséggel jutalmazhatja magát valaki egy plusz étkezéssel, mintha nem is mozgott volna. És miért hajlamosabbak a nők arra, hogy egy könnyen teljesíthető sportverseny megtekintése után több édességet esznek? Régóta bizonyított, hogy a nőket jobban foglalkoztatja a súlyuk, mint a férfiakat, és ezért az étrenddel kapcsolatos céljaik is hangsúlyosabbak.

A kutatás szerint pusztán a sport nézésétől hamisan úgy érezheti az ember, hogy a saját erőnlétéért tett valamit. Amikor az emberek el tudják képzelni magukat úgy, mintha ők maguk is elvégeznék a nézett sportot, azt érzik, mintha már edzettek volna. Ettől pedig az étkezés terén is engedékenyebbek magukkal. Ha a látott gyakorlatot inkább könnyűnek, mint nehéznek érzékelik, könnyebben el tudják képzelni, hogy ők maguk is megcsinálták, amitől úgy érzik, elérték a saját erőnléti céljaikat. Ez a vélt eredmény azt az érzést keltheti bennük, hogy jár nekik némi kényeztetés. A jutalom keresése pedig gyakran több evéshez vezet.

Forrás: hazipatika.com