Belső megoldások hajhullás ellen

A hajnövesztő étrend-kiegészítőket és a hajhullás elleni gyógyszereket a laikusok gyakran egy csoportba sorolják, pedig igencsak eltér egymástól a két termékkategória. Mutatjuk, mi a különbség.

A fokozott hajhullás jelentősen ronthatja az önképet, az önértékelést, valamint a magabiztosságot, és akár erős szégyenérzethez, visszahúzódáshoz, szociális elszigeteltséghez is vezethet. Teljesen érthető tehát, mielőbbi megoldást szeretnénk találni a problémára, ráadásul a lehető legegyszerűbben elérhető formában. A szájon át szedhető készítmények széles kínálata vonzó alternatívákat vonultat fel, nem mindegy azonban, hogy milyen esetekben melyiket utat választjuk.

Hajhullás ellen: vitamin vagy gyógyszer?

Az úgynevezett hajvitaminok, vagyis a hajnövekedést serkentő étrend-kiegészítők általában olyan esszenciális tápanyagokat biztosítanak, amelyek támogatják a haj egészségét. Ezek a készítmények vény nélkül, széles körben elérhetők, és kényelmes első lépést jelenthetnek a hajhullás enyhítése és/vagy megállítása felé. Remekül alkalmazhatóak hiánybetegség vagy a hajhagymák nem megfelelő tápanyag-ellátottsága esetén, a genetikai vagy hormonális eredetű kopaszodás ellen azonban csak korlátozottan hatásosak.

A gyógyszerek ezzel szemben általában a fokozott hajhullás és a kopaszodás mögöttes biológiai okait hivatottak kezelni. A vényköteles szereket a pontos diagnózis felállítása után írják fel a szakemberek. Ezek a készítmények a hajhullást kiváltó mechanizmusokat – például a hormonális hajtüsző-zsugorodást – célozzák.

Hajhullás elleni gyógyszerek

A minoxidil és a finasterid két jól kutatott, az úgynevezett férfias hajhullás (androgén alopecia) kezelésére engedélyezett hatóanyag. Az előbbi a fejbőr vérereit tágítja, ezáltal jobb tápanyag- és oxigénellátást biztosít a hajhagymáknak, elősegítve a hajszálak növekedését; míg az utóbbi az 5-alfa-reduktáz nevű enzim működését blokkolja, amely így gátolja a hormonok okozta hajhagymaméret-csökkenést.

Egyes tanulmányok szerint a fent említett hatóanyagok sokkal hatékonyabbak, ha együtt alkalmazzák azokat. A friss vizsgálati eredmények szerint ez a kombináció 12 hónap alatt jelentős hajdúsulást eredményezhet.

Az autoimmun eredetű, foltos hajhullás, vagyis az alopecia areata kezelésére az úgynevezett JAK-gátlókat tartják hatékonynak. Ezek a szerek – a sejtek jelátviteli útvonalainak blokkolásával – az immunrendszer túlműködését és a gyulladásos folyamatokat tudják mérsékelni. A klinikai tanulmányok több mint 80 százalékos hajregenerációról számoltak be 6-12 hónapos kezelést követően. A már engedélyezett hatóanyagok közé tartozik a baricitinib, a ritlecitinib és a deuruxolitinib.

Mit tud a biotin?

A hiánybetegségből eredő fokozott hajhullás ellen értelemszerűen az a legjobb megoldás, ha pótoljuk azt a tápanyagot, amely túlzottan kevés mennyiségben van jelen a szervezetünkben. A hajvesztés hátterében gyakran fehérje- vagy vashiány áll, de a biotinhiány számlájára is sokszor írható a probléma. Ha ugyanis nincs elég biotin a szervezetben, akkor a bőr gyulladásos megbetegedése léphet fel, illetve a haj és a szőrzet kihullása is előfordulhat.

Maga a biotin egy kéntartalmú, vízoldékony vegyület, amely a szervezetben leginkább az anyagcserében részt vevő enzimek alkotórészeként jelenik meg. Gyakran emlegetik azonban bőr- és hajvitaminként is, és ez nem véletlen. A biotin ugyanis segíti a haj, a nyálkahártya és a bőr egészségének megőrzését, illetve a haj és a köröm növekedését is. Támogatja az új hajszálak megerősödését, visszafoghatja továbbá a fokozott hajhullást és segít javítani a töredező haj és körmök állapotán. Ezen hatások annak köszönhetően, hogy a biotin serkenti a keratin nevű fehérje termelését, amely a haj, a bőr és a köröm egyik fő alkotóeleme.

A biotinigény életkortól és nemtől is függ. Az alábbi táblázatban bemutatjuk, mikor mennyi biotin bevitele ajánlott naponta.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →