Az EU-tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei kedden megállapodásra jutottak az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, noha két üzletember lekerül a listáról; a döntést az Európai Unió Tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia.

A megbeszélés részleteit ismerő, név nélkül nyilatkozó diplomáciai források tájékoztatása szerint a tagországok kompromisszumos megállapodást kötöttek az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, ugyanis két üzletember, az orosz–üzbég Aliszer Uszmanov és az orosz Mihail Fridman lekerül a listáról, cserébe a szankciók nem csak hat, hanem 36 hónapos meghosszabbításáért.

Információk szerint a két milliárdos üzletembert Szlovákia javaslatára, Franciaország és Luxemburg támogatásával, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vették le a listáról, míg Lettország ellenezte az oligarchákkal szembeni büntetőintézkedések tervezett feloldását az Oroszországgal szembeni uniós szankciók további erősítésének fontosságára hivatkozva.

A tagállamok uniós nagyköveteinek már hétfőn egyhangú megállapodásra kellett volna jutniuk a mintegy háromezer magánszemély és vállalat vagyonának befagyasztását rögzítő szankciós rendszer meghosszabbításáról, annak határideje ugyanis kedden éjfélkor jár le.

Az Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének aláásásáért vagy veszélyeztetéséért felelős személyekkel szemben hozott korlátozó intézkedések meghosszabbításának hivatalos jóváhagyásra az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége írásbeli eljárást kezdeményezett.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

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