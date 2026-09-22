Generátorba rejtett autóalkatrészekkel buktak le a határon
Jelentős értékű, elrejtett autóalkatrészekre bukkantak a határőrök Kárpátalján. A Csaphoz közeli Tisza határátkelőn egy Magyarországról Ukrajnába érkező teherautó ellenőrzése során leplezték le a csempészárut.
A Volvo tehergépkocsi nagy teljesítményű generátorokat szállított.
Az ellenőrzés során a határőrök, az osztag operatív munkatársai és a vámosok az egyik generátor belső üregeiben 483 darab autóalkatrészt és különböző tartozékot találtak.
Az előzetes becslések szerint
az elrejtett áru értéke mintegy 2 millió hrivnya.
A vámellenőrzés elől elrejtett autóalkatrészeket és tartozékokat a vámhatóság munkatársai lefoglalták.
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