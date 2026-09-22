Generátorba rejtett autóalkatrészekkel buktak le a határon

Marcsák Gergely Közélet

Jelentős értékű, elrejtett autóalkatrészekre bukkantak a határőrök Kárpátalján. A Csaphoz közeli Tisza határátkelőn egy Magyarországról Ukrajnába érkező teherautó ellenőrzése során leplezték le a csempészárut.

A Volvo tehergépkocsi nagy teljesítményű generátorokat szállított.

Az ellenőrzés során a határőrök, az osztag operatív munkatársai és a vámosok az egyik generátor belső üregeiben 483 darab autóalkatrészt és különböző tartozékot találtak.

Az előzetes becslések szerint

az elrejtett áru értéke mintegy 2 millió hrivnya.

A vámellenőrzés elől elrejtett autóalkatrészeket és tartozékokat a vámhatóság munkatársai lefoglalták.

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