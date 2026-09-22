A tűzoltókat köszöntötték Beregszászban

A katasztrófavédelmi dolgozók napja alkalmából köszöntötték a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kárpátaljai Kirendeltségének 3. számú Állami Tűzoltó- és Mentőosztagához tartozó 17. számú beregszászi egység munkatársait.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere megköszönte a szolgálat munkatársainak mindennapi áldozatos munkáját, bátorságát és szakmai felkészültségét, valamint azt, hogy a legnehezebb helyzetekben is számíthat rájuk a közösség.

A polgármester külön kiemelte a városi szeméttelepen keletkezett tűz oltásában végzett munkájukat.

A tűzoltók jelentős erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy megfékezzék a lángokat, és megakadályozzák a tűz további terjedését, illetve a lakosságot fenyegető veszély növekedését.

A szolgálat példamutató teljesítéséért, magas színvonalú szakmai munkájukért és a rendkívüli helyzetek felszámolása során tanúsított bátorságukért a Beregszászi Városi Tanács oklevelét vehette át:

Makszim Makszimov , a polgárvédelem őrnagya, a tűzoltó- és mentőegység parancsnoka;

, a polgárvédelem őrnagya, a tűzoltó- és mentőegység parancsnoka; Vitalij Kikin , a polgárvédelem főtörzsőrmestere, rajparancsnok;

, a polgárvédelem főtörzsőrmestere, rajparancsnok; Jaroszlav Gyirej , a polgárvédelem őrnagya, őrsparancsnok;

, a polgárvédelem őrnagya, őrsparancsnok; Menyhért Dávid , a polgárvédelem századosa, őrsparancsnok;

, a polgárvédelem századosa, őrsparancsnok; Mándi Csaba, a polgárvédelem főtörzsőrmestere, a mentőegység fő gépkocsivezetője és elektronikai szakembere.

A Beregszászi Városi Tanács a jövőben is támogatni kívánja a 17. számú állami tűzoltó- és mentőegység munkáját, és lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgálat munkatársai megfelelő körülmények között végezhessék felelősségteljes feladatukat – közölte Babják Zoltán.

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