Halálos baleset Ungváron

Tragikus baleset történt Ungváron, a Vjacseszlav Csornovil utcában. Egy helyi férfi a magasból zuhant le munka közben, és életét vesztette – közölte Vitalij Glagola újságíró a Telegram-csatornáján.

Szemtanúk beszámolója szerint a férfi létrán állva egy társasház melletti fa ágait metszette, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. Valószínűleg a fa egyik ágán állva vesztette el az egyensúlyát, és zuhanás közben a létrát is magával rántotta.

A helyszínre érkező mentősök már csak a férfi halálát tudták megállapítani. A zuhanás során elszenvedett sérülései végzetesnek bizonyultak.

A helyszínen nyomozók vizsgálják a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Marina Aldon

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