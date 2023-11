Hasfájós baba: mi segíthet?

A csecsemőkori sírás egyik leggyakoribb oka a hasfájás, amelyre a kicsik sokszor vigasztalhatatlanul reagálnak. Enyhítésére többféle módszer van, azonban, ha három hónapos kor után is gyakran jelentkezik, érdemes kivizsgálást kérni.

Leggyakoribb ok: a kólika

A 10-12 hetes kornál fiatalabb csecsemők hasfájós tünetei sokszor látszólag minden ok nélkül kezdődnek. A fájdalmas epizódok alatt a gyermekek arca egészen eltorzulhat, kivörösödhet, miközben hasuk megfeszül, combjaik pedig felhúzódnak. A jelenség leggyakoribb oka, a csecsemők nagyjából 30 százalékát érintő kólika, amely alapvetően teljesen egészséges babáknál alakul ki, és sokszor ugyanabban a napszakban – többnyire késő délután vagy este – kezdődik.

A hasfájós csecsemők tünetei az egész család számára erőteljesen megterhelőek lehetnek, azonban a jó hír az, hogy kólikát általában 10-12 hetes korukra maguktól kinövik. Amennyiben a probléma mégis elhúzódik, és három hónapos kor után is gyakran megjelenik, ajánlott kivizsgálást kérni a gyermekorvostól. Szintén hasfájós tüneteket okozhatnak ugyanis például különböző bakteriális vagy vírus fertőzések, székrekedés, laktózintolerancia, tehéntejfehérje-allergia vagy reflux is, amelyek a kiváltó okoktól függő kezelést igényelhetnek.

Puffadás is okozhatja

A csecsemők hasfájásának másik klasszikus oka a puffadás. Az anyatejjel táplált, érzékenyebb gyomrú babák az édesanya által elfogyasztott puffasztó ételekre is rosszul reagálhatnak, akár már az édeskömény és ánizs tartalmú tejszaporító teáktól is hasfájásuk lehet. Szintén panaszokat idézhet elő a túlságosan gyakori – 1-2 óránként való – etetés is, mivel ilyenkor a baba gyomra nem tud kiürülni, a folyamatos rátáplálás pedig fájdalmas tüneteket okozhat. Puffasztó hatású lehet, ha helytelen technikával helyezkedik el a baba az anyja mellén, illetve a hibásan tartott cumisüvegből is sok levegőt nyelhet. Tápszeres babáknál a nem hipoallergén tápszerek szintén hasfájást okozhatnak az arra érzékeny kicsiknél. Amennyiben a panaszokat valóban a puffadás váltja ki, segíthetnek a patikában vény nélkül kapható, szimetikon tartalmú készítmények is, amelyek már újszülött kortól kezdve biztonságosan adagolhatóak.

Sokoldalú segítség: a babamasszázs és -torna

A babamasszázs és a babatorna nem csak az emésztést segíti és a hasfájás tüneteit enyhítheti, hanem támogatja a csecsemők idegrendszerét, mozgásfejlődését, valamit megerősíti a szülőhöz – vagy nagyszülőhöz – való kötődést. Éppen ezért ajánlott már a várandósság ideje alatt elsajátítani. Célszerű mindig két étkezés közé időzíteni, akkor, amikor a baba, se nem túl élénk, se nem túl álmos. Biztosítsunk hozzá békés, csendes, barátságos, valamint a – levetkőztetett baba számára is – kellemes hőmérsékletű környezetet.

Gyógyszeres fájdalomcsillapítás

Babák esetében is előfordulhatnak olyan helyzetek vagy kórképek, amikor indokolt lehet a kisbabák hasfájásának gyógyszeres csillapítása is. Ehhez javasolt mindig a fájdalom mértékétől függően, a legkevésbé erős, de még hatékony gyógyszert választani, és csak szükség esetén emelni az adagot. Csecsemők esetében, otthoni körülmények között, a fájdalomcsillapító elsősorban kúp, szuszpenzió vagy csepp formájában adagolható.

A babák számára is biztonságosan alkalmazható, cseppformátumú – például pirazolon-származék hatóanyagtartalmú – fájdalomcsillapítók legnagyobb előnye a formátumának köszönehető gyors hatás, valamint az egyénre szabható, pontos és könnyű adagolás. Gyermekek esetén a gyógyszerválasztásnál szintén lényeges szempont lehet a szájon át szedhető készítmények íze is, amely nagymértékben befolyásolja azok beadhatóságát. Használat előtt fontos mindig elolvasni az adott készítményhez mellékelt betegtájékoztatót, bizonytalanság esetén pedig ajánlott a gyermekorvos segítségét kérni.

Forrás: hazipatika.com