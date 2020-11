Házi módszerek szemölcs ellen

A szemölcsöket a humán papillomavírus fertőzése okozza. A szemölcsöket, különösen, ha érzékeny helyen vannak, érdemes megmutatni szakorvosnak, de az esetek nagy részében házi módszerekkel is gyorsíthatjuk a gyógyulást. A klasszikus vérehulló fecskefűn kívül mit próbálhatunk még ki?

A fokhagymának rendkívül sok pozitív hatása van az egészségre, ezek között találhatjuk a szemölcsök gyógyítását is. Mivel számos mikroba- és vírusellenes vegyületet tartalmaz, ezért érdemes helyileg és belsőleg is használni (ráadásul az immunrendszerünket is erősíti, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabban küzdjünk meg a kórokozókkal). Törjünk össze egy gerezd fokhagymát, tegyük a szemölcsre, majd egy nagyobb ragtapasszal fedjük le. Hagyjuk hatni húsz percig, majd nagyon alaposan mossuk le. Naponta kétszer ismételjük meg, legalább egy héten keresztül.Az almaecetnek is vannak antivirális és antibakteriális hatásai, emellett a benne található savak segítenek eltávolítani az elhalt hámsejteket, így a szemölcs felpuhul. Keverjünk össze két rész almaecetet és egy rész vizet, majd ezt a folyadékot vattapamacs segítségével vigyük fel a szemölcsre. Naponta kétszer-háromszor ismételjük.

A ricinusolaj, illetve az abban található vegyületek nagyon hatékonyan ápolják, gyógyítják a bőrt, emellett gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatássokkal is rendelkeznek. Itassunk át ricinusolajjal egy tiszta vattapamacsot, tegyük a szemölcsre, rögzítsük, majd hagyjuk hatni egy éjszakán keresztül. Reggel alaposan mossuk meg a kezünket, és még nedvesen dörzsöljük át a szemölcsöt, hogy az elhalt, felpuhult hámsejteket eltávolítsuk.

A szódabikarbóna gyulladáscsökkentő és antiszeptikus hatású, így a szemölcsöket okozó vírusok ellen is felveheti a küzdelmet. A szódabikarbónát összekeverhetjük almaecettel vagy ricinusolajjal is, mindkettőből annyi mennyiséget vegyünk, hogy jól kenhető, sűrűbb pasztát kapjunk. Ezt tegyük a szemölcsre, fedjük le egy nagyobb ragtapasszal. Hagyjuk fent ezt a pakolást egész éjszakára, reggel távolítsuk el, és alaposan mossuk meg a kezünket.

Az aloe vera leveléből nyert zselé nyugtatja, gyógyítja a bőrt, emellett gyulladáscsökkentő hatása is van. Egyszerűen kenjünk egy kevés aloe vera zselét a szemölcsre, fedjük le egy tiszta vattadarabbal, majd egy ragtapasszal rögzítsük, és hagyjuk hatni legalább egy órán keresztül. Naponta kétszer ismételjük. Ha nincs aloe vera növényünk, melynek leveléből kinyomhatjuk a nedvet, üzletben vásárolt zselét is használhatunk.

