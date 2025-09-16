Háziállatok ingyenes oltása Nagyszőlősön

A Kárpátaljai Állami Megyei Állatorvosi Kórház szakemberei ingyenes veszettség elleni oltást végeznek macskáknak és kutyáknak szeptember 16-a és 18-a között.

A Nagyszőlősi Városi Tanács tájékoztatása szerint szeptember 16-án és 17-én a Korjatovics utcában, a „Bonna Pizza”-val szemben, szeptember 18-án pedig a Handeri és a Cseh utca kereszteződésénél, a „Lvivszkij” üzlet mellett végzik majd kijevi idő szerint 10.00 és 15.00 óra között.

Az akció célja, hogy megelőzzék az állatok fertőző betegségeinek terjedését.

A veszettség rendkívül veszélyes betegség. Nemcsak az állatokra, de az emberre is ártalmas. A központi idegrendszer gyors károsodásához vezethet. Szakképzett orvosi ellátás nélkül a halál elkerülhetetlen. A veszettség kezdeti tünetei a láz és a fájdalom, valamint a szokatlan vagy megmagyarázhatatlan bizsergés, szúró vagy égő érzés a sérülés helyén.

Az oltás az egyetlen hatékony módja annak, hogy megvédje kedvenceit, és megakadályozza a betegség terjedését.

