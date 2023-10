Hepatitis A: hogyan lehet kigyógyulni belőle?

A hepatitisz A egy erősen fertőző betegség, amelyet a hepatitisz A vírus okoz. Lássuk, mit érdemes tudni a megelőzésről és a gyógyulási esélyekről.

A legtöbben – a higiéniai hiányosságok miatt fekáliával – szennyezett étel vagy víz fogyasztása, illetve fertőzött személlyel vagy tárggyal történő szoros kapcsolat útján betegszenek meg. Ritkábban ugyan, de a hepatitisz A vér útján is terjedhet. A többi hepatitiszformával szemben ez akut betegség, nem okoz krónikus májbetegséget. Oltással megelőzhető, továbbá az e tekintetben veszélyes vidékeken különösen fontos a megfelelő higiénia és a gyakori kézmosás – foglalta össze dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus.

Ha mégis kialakul valakinél fertőzés, az általában a vírus bejutása után pár héttel okozhat először tüneteket. Mindazonáltal sok a tünetmentes fertőzés is. A lehetséges panaszok a következők:

szokatlan fáradtság, gyengeség

hirtelen hányás, hasmenés

alhasi, jellemzően jobb oldali fájdalom

agyagos vagy szürke színű széklet, sötét vizelet

étvágytalanság

hőemelkedés

sárgaság a bőrön, a szemfehérjén

intenzív viszketés

„A tünetek általában enyhék és néhány hét alatt elmúlnak, de egyes esetekben hosszú hónapokig tartó súlyos betegséget is okozhatnak” – mondta el a szakember. Hozzátette, az orvosi vizsgálat és a differenciáldiagnózis enyhe esetekben is fontos, mert el kell különíteni a hepatitisz A-t más májbetegségektől, amelyek esetleg komplexebb kezelést igényelnek. Tehát fertőzésgyanú vagy panaszok esetén mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni.

Mikor érdemes oltást kérni?

Ha valakinél magas a fertőzés kockázata, érdemes beadatni a hepatitisz A elleni védőoltást. Ebbe a körbe tartoznak, akik:

olyan területekre terveznek utazni, ahol erősebb a vírus jelenléte (például Közép- és Dél-Amerikába, illetve szegényes vízhálózattal rendelkező területekre). Az oltást ilyenkor ajánlott négy, de minimum két héttel az indulás előtt beadatni, hogy a védettség biztosan kialakuljon;

alapbetegségük (például vérzékenység, krónikus hepatitisz B vagy C) vagy életmódjuk (intravénás kábítószer-használók, homoszexuálisok) miatt fokozottan veszélyeztettek.

Ha valakinél a védőoltás ellenjavallt, úgynevezett passzív immunizálásban részesülhet. Ez azt jelenti, hogy hepatitisz A-val szembeni ellenanyagot (immunglobulint) kaphat injekció formájában.

Így kezelhető a hepatitisz A

Egy egyszerű vérvizsgálattal gyorsan kimutatható a kórokozó jelenléte, de ebben az esetben sem létezik speciális gyógymód. A szervezet magától elpusztítja a hepatitisz A vírust, legtöbb esetben a máj hat hónapon belül károsodás nélkül gyógyul. Mindazonáltal ritka esetekben előfordul, hogy a vírus heveny májelégtelenséget okoz. Ez általában krónikus betegeknél, várandósoknál és időseknél fordul elő. Az akut májelégtelenség kórházi kezelést igényel, súlyos esetben májátültetés is szükségessé válhat.

Enyhe panaszok esetén a gyógyulást elősegítheti a pihenés, a megfelelő étrend, különösen a bőséges folyadékbevitel, amely hányás, hasmenés esetén megelőzheti a kiszáradást. Érdemes az orvostól tanácsot kérni a szedett gyógyszerekkel kapcsolatban, és májkárosító hatása miatt a májgyulladás ideje alatt kerülni az alkoholfogyasztást. Aki pedig vírushordozó, annak a továbbadás elkerülése érdekében addig érdemes tartózkodnia a szexuális együttlétektől, amíg kimutatható nála a hepatitisz A. Fontos továbbá kezet mosnia minden vécéhasználat után, illetve törekednie arra, hogy ne kerüljön kontaktusba mások ételével.

