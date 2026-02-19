Hepatitis A-járvány a Técsői járásban

A Técsői járásban járványt észleltek: több személynél is kimutatták a hepatitis A vírus jelenlétét.

A helyi egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy eddig 13 megbetegedést regisztráltak, ebből 4 felnőtt és 9 14–17 éves fiatal.

A Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ tájékoztatása szerint a fertőzés háztartásokban terjed, elsősorban a técsői és bedőházaiak között.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy Kárpátalja szinte minden évben 7-10-szer meghaladja az országos hepatitis A-esetszám átlagát.

A hepatitis A vírus legtöbbször tünetmentes vagy enyhe tünetekkel járó és kezelés nélkül is gyógyuló megbetegedést okoz, ugyanakkor igen fertőzőképes és könnyen elkapható kórokozó.

A hepatitis A heveny májgyulladás, amely elsősorban szennyezett kéz, víz vagy nem megfelelően hőkezelt élelmiszer útján terjed. A fertőzés forrása minden esetben a beteg ember.

A betegség kezdetben lázzal, gyengeséggel, hányingerrel, hányással és jobb bordaív alatti fájdalommal jelentkezik. Később jellegzetes sárgaság alakul ki: a bőr és a szemfehérje besárgul, a vizelet sötétedik, míg a széklet kifehéredik. A kezelés során az ágynyugalom biztosítása mellett a tüneteket kell enyhíteni.

Kárpátalja.ma