Hepatitis A-járványt regisztráltak a Técsői járásban

Hepatitis A-járvány ütötte fel a fejét a Técsői kistérségben – közölte a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ a hivatalos oldalán február 13-án.

A tájékoztatás szerint az év eleje óta 10 embernél észlelték a vírusos megbetegedést.

A központ szakemberei az egészségügyi dolgozókkal együtt minden szükséges intézkedést megtesznek a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

2025 novemberében a Huszti járás Iza településén jelent meg a hepatitis A megbetegedés. Ott 7 iskolás gyermeknél észlelték a vírusos fertőzést, ezért 60 napos karantént vezettek be a községben. Emellett korlátozták a tömeges összejöveteleket, különösen a közétkeztetési és oktatási intézményekben, valamint fertőtlenítették a járműveket a közúti ellenőrző pontokon.

Kárpátalja.ma