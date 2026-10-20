Hét élelmiszer, amely tele van E-vitaminnal

Az E-vitaminban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogatja az immunrendszer optimális működését, védi a sejteket a károsodástól, valamint hozzájárul az egészséges öregedéshez.

A mandula gyakran kerül reflektorfénybe a magas E-vitamin-tartalma miatt, ám számos más élelmiszer is jelentős mennyiséget rejt ebből a vitaminból. A megfelelő mennyiségű E-vitamin bevitele segíthet megelőzni a sejtkárosodást, illetve hosszú távon támogathatja az egészséges öregedést.

A Health cikke nyomán összegyűjtöttünk 7 E-vitaminban gazdag élelmiszert:

Búzacsíraolaj: Egy evőkanálnyi 20 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 135 százaléka.

Napraforgómag: Egy adag (30 gramm) 10,5 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 88 százaléka.

Mandula: Egy adag (30 gramm) 7,6 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 64 százaléka.

Mogyoróolaj: Egy evőkanálnyi 6,4 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 43 százaléka.

Napraforgóolaj: Egy evőkanálnyi 5,6 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 37 százaléka.

Mogyoró: Egy adag (30 gramm) 2,5 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 21 százaléka.

Kivi: 100 gramm 1,4 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 12 százaléka.

Mennyi E-vitamin kell naponta?

Napi E-vitamin-igényünket jelentősen befolyásolja az életkorunk. Alábbi táblázatunkban megnézheti, hogy a különböző korosztályoknak mennyi E-vitaminra van szükségük naponta.

Napi ajánlott E-vitamin-mennyiség korosztályonként

Életkor Napi ajánlott mennyiség Féléves kor alatt 3 milligramm 7-12 hónap 4 milligramm 1-3 év 5 milligramm 4-6 év 6 milligramm 7-10 év 7 milligramm 11-14 év 8 milligramm 15-18 év 10-12 milligramm 19-30 év 12 milligramm 31-60 év 12 milligramm 60 év felett 12 milligramm

A korosztályonként ajánlott napi E-vitamin-mennyiséget bemutató táblázat. Forrás: HáziPatika.com

Az életkor mellett bizonyos állapotok és életmódbeli szokások is befolyásolhatják a szervezet E-vitamin-igényét. Szoptatás alatt például 14, tartós stressz miatt 15, míg dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén 18 milligrammra emelkedik a napi szükséglet.

Forrás: hazipatika.com

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