Hét élelmiszer, amely tele van E-vitaminnal
Az E-vitaminban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása támogatja az immunrendszer optimális működését, védi a sejteket a károsodástól, valamint hozzájárul az egészséges öregedéshez.
A mandula gyakran kerül reflektorfénybe a magas E-vitamin-tartalma miatt, ám számos más élelmiszer is jelentős mennyiséget rejt ebből a vitaminból. A megfelelő mennyiségű E-vitamin bevitele segíthet megelőzni a sejtkárosodást, illetve hosszú távon támogathatja az egészséges öregedést.
A Health cikke nyomán összegyűjtöttünk 7 E-vitaminban gazdag élelmiszert:
Búzacsíraolaj: Egy evőkanálnyi 20 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 135 százaléka.
Napraforgómag: Egy adag (30 gramm) 10,5 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 88 százaléka.
Mandula: Egy adag (30 gramm) 7,6 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 64 százaléka.
Mogyoróolaj: Egy evőkanálnyi 6,4 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 43 százaléka.
Napraforgóolaj: Egy evőkanálnyi 5,6 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 37 százaléka.
Mogyoró: Egy adag (30 gramm) 2,5 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 21 százaléka.
Kivi: 100 gramm 1,4 milligramm E-vitamint tartalmaz, ami a felnőtteknek ajánlott napi bevitel 12 százaléka.
Mennyi E-vitamin kell naponta?
Napi E-vitamin-igényünket jelentősen befolyásolja az életkorunk. Alábbi táblázatunkban megnézheti, hogy a különböző korosztályoknak mennyi E-vitaminra van szükségük naponta.
Napi ajánlott E-vitamin-mennyiség korosztályonként
|Életkor
|Napi ajánlott mennyiség
|Féléves kor alatt
|3 milligramm
|7-12 hónap
|4 milligramm
|1-3 év
|5 milligramm
|4-6 év
|6 milligramm
|7-10 év
|7 milligramm
|11-14 év
|8 milligramm
|15-18 év
|10-12 milligramm
|19-30 év
|12 milligramm
|31-60 év
|12 milligramm
|60 év felett
|12 milligramm
A korosztályonként ajánlott napi E-vitamin-mennyiséget bemutató táblázat. Forrás: HáziPatika.com
Az életkor mellett bizonyos állapotok és életmódbeli szokások is befolyásolhatják a szervezet E-vitamin-igényét. Szoptatás alatt például 14, tartós stressz miatt 15, míg dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás esetén 18 milligrammra emelkedik a napi szükséglet.
Forrás: hazipatika.com