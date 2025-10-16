Hét jel, amely mentális túlterheltségre utal

Ha hosszasan görgetsz híreket, közösségi médiát, hírfolyamokat, és közben egyre fáradtabbnak, ingerültebbnek, szorongóbbnak érzed magad, az nem véletlen.

A digitális térben való állandó jelenlét és információáradat mentális túlterheltséghez vezethet. Gyakori ugyanis, hogy folyamatosan görgetünk tovább és tovább, közben pedig egyre fáradtabbak leszünk.

Mi történik ilyenkor az agyunkkal? 

Amikor a beérkező információk mennyisége meghaladja azt, amit fel tudunk dolgozni, akkor úgynevezett túltöltés áll elő. A többlet információ „versenyez” az agyi kapacitásértcsökken a figyelem, növekszik a stressz-szint, így romlik a mentális egészség is.

Közösségi média-fáradtság

Ez a jelenség azt írja le, amikor valaki túlterhelt az állandó platformhasználattól: túl sok értesítés, üzenet, komment, tartalom érkezik. Egy ezt vizsgáló kutatás arra jutott, hogy az információs túlterhelés az úgynevezett közösségi média-fáradtsághoz, ami pedig kognitív kimerültséghez és nehezebb koncentrációhoz vezet. 

Digitális stresszorok és érzelmi kimerültség

Az informatikai eszközök állandó jelenléte elmoshatja a határt a munka és magánélet között, így nem tudunk kikapcsolni, ez pedig hosszú távon érzelmi kimerültséghez is vezethet.

Innen tudhatod, hogy túlterhelted az agyad

Így hozd helyre az egyensúlyt

Tudatos időkorlátok: határozd meg előre, mennyi időt szánsz egy nap a közösségi médiára, azt pedig ne lépd túl! Használj időzítőt, emlékeztetőt! 

Szűrés: csak a számodra értékes tartalmakat „fogyaszd”! 

Digitális detox időszakok: minimum 1–2 órával lefekvés előtt már ne lapozz híreket, közösségi médiát! Az alvást és regenerálódást segíti a képernyőmentes idő.

Offline tevékenységek: élj a való életben! Sétálj, olvass könyveket, beszélgess! Ezekkel az agyad is pihenhet.

Professzionális segítség: ha a túlterhelés tartós, szorongásos tüneteket okoz, beszélj pszichológussal vagy mentálhigiénés szakemberrel!

Forrás: hazipatika.com