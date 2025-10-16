Hét jel, amely mentális túlterheltségre utal
Ha hosszasan görgetsz híreket, közösségi médiát, hírfolyamokat, és közben egyre fáradtabbnak, ingerültebbnek, szorongóbbnak érzed magad, az nem véletlen.
A digitális térben való állandó jelenlét és információáradat mentális túlterheltséghez vezethet. Gyakori ugyanis, hogy folyamatosan görgetünk tovább és tovább, közben pedig egyre fáradtabbak leszünk.
Mi történik ilyenkor az agyunkkal?
Amikor a beérkező információk mennyisége meghaladja azt, amit fel tudunk dolgozni, akkor úgynevezett túltöltés áll elő. A többlet információ „versenyez” az agyi kapacitásért, csökken a figyelem, növekszik a stressz-szint, így romlik a mentális egészség is.
Közösségi média-fáradtság
Ez a jelenség azt írja le, amikor valaki túlterhelt az állandó platformhasználattól: túl sok értesítés, üzenet, komment, tartalom érkezik. Egy ezt vizsgáló kutatás arra jutott, hogy az információs túlterhelés az úgynevezett közösségi média-fáradtsághoz, ami pedig kognitív kimerültséghez és nehezebb koncentrációhoz vezet.
Digitális stresszorok és érzelmi kimerültség
Az informatikai eszközök állandó jelenléte elmoshatja a határt a munka és magánélet között, így nem tudunk kikapcsolni, ez pedig hosszú távon érzelmi kimerültséghez is vezethet.
Innen tudhatod, hogy túlterhelted az agyad
- Görgetsz, kattintasz, de közben egyre idegesebb és feszültebb vagy;
- nehezen tudod abbahagyni a böngészést;
- rosszabb lesz a hangulatod, amikor végül leteszed a telefont;
- álmatlanság, alvászavar gyötör;
- fájdalmat, feszültséget érzel a nyakadban, a hátadban, a fejedben;
- romlik a koncentrálóképességed, memóriaproblémáid vannak.
Így hozd helyre az egyensúlyt
Tudatos időkorlátok: határozd meg előre, mennyi időt szánsz egy nap a közösségi médiára, azt pedig ne lépd túl! Használj időzítőt, emlékeztetőt!
Szűrés: csak a számodra értékes tartalmakat „fogyaszd”!
Digitális detox időszakok: minimum 1–2 órával lefekvés előtt már ne lapozz híreket, közösségi médiát! Az alvást és regenerálódást segíti a képernyőmentes idő.
Offline tevékenységek: élj a való életben! Sétálj, olvass könyveket, beszélgess! Ezekkel az agyad is pihenhet.
Professzionális segítség: ha a túlterhelés tartós, szorongásos tüneteket okoz, beszélj pszichológussal vagy mentálhigiénés szakemberrel!
Forrás: hazipatika.com