Hét jel, amely mentális túlterheltségre utal

Ha hosszasan görgetsz híreket, közösségi médiát, hírfolyamokat, és közben egyre fáradtabbnak, ingerültebbnek, szorongóbbnak érzed magad, az nem véletlen.

A digitális térben való állandó jelenlét és információáradat mentális túlterheltséghez vezethet. Gyakori ugyanis, hogy folyamatosan görgetünk tovább és tovább, közben pedig egyre fáradtabbak leszünk.

Mi történik ilyenkor az agyunkkal?

Amikor a beérkező információk mennyisége meghaladja azt, amit fel tudunk dolgozni, akkor úgynevezett túltöltés áll elő. A többlet információ „versenyez” az agyi kapacitásért, csökken a figyelem, növekszik a stressz-szint, így romlik a mentális egészség is.

Közösségi média-fáradtság

Ez a jelenség azt írja le, amikor valaki túlterhelt az állandó platformhasználattól: túl sok értesítés, üzenet, komment, tartalom érkezik. Egy ezt vizsgáló kutatás arra jutott, hogy az információs túlterhelés az úgynevezett közösségi média-fáradtsághoz, ami pedig kognitív kimerültséghez és nehezebb koncentrációhoz vezet.

Digitális stresszorok és érzelmi kimerültség

Az informatikai eszközök állandó jelenléte elmoshatja a határt a munka és magánélet között, így nem tudunk kikapcsolni, ez pedig hosszú távon érzelmi kimerültséghez is vezethet.

Innen tudhatod, hogy túlterhelted az agyad

Görgetsz, kattintasz, de közben egyre idegesebb és feszültebb vagy;

nehezen tudod abbahagyni a böngészést;

rosszabb lesz a hangulatod, amikor végül leteszed a telefont;

álmatlanság, alvászavar gyötör;

fájdalmat, feszültséget érzel a nyakadban, a hátadban, a fejedben;

romlik a koncentrálóképességed, memóriaproblémáid vannak.

Így hozd helyre az egyensúlyt

Tudatos időkorlátok: határozd meg előre, mennyi időt szánsz egy nap a közösségi médiára, azt pedig ne lépd túl! Használj időzítőt, emlékeztetőt!

Szűrés: csak a számodra értékes tartalmakat „fogyaszd”!

Digitális detox időszakok: minimum 1–2 órával lefekvés előtt már ne lapozz híreket, közösségi médiát! Az alvást és regenerálódást segíti a képernyőmentes idő.

Offline tevékenységek: élj a való életben! Sétálj, olvass könyveket, beszélgess! Ezekkel az agyad is pihenhet.

Professzionális segítség: ha a túlterhelés tartós, szorongásos tüneteket okoz, beszélj pszichológussal vagy mentálhigiénés szakemberrel!

Forrás: hazipatika.com