Hialuronsav: az örök fiatalság kulcsa?

Nem véletlenül sztárösszetevő mind a bőrápolók, mind az étrend-kiegészítők között is a hialuronsav, számos jótékony hatása közül a test és a bőr hidratáltságának megtartása a legfontosabb.

Akit egy kicsit is érdekel a szépségápolás, illetve a bőr fiatalságának megőrzése, az egészen biztosan hallott már a hialuronsavról. Napjaink top összetevője a hidratáló, a bőrt nedvességgel feltöltő kozmetikumokban, és a népszerűsége abszolút megérdemelt. A szervezetben természetesen is megtalálható – például a bőrben, az izmokban, csontokban, ízületekben, vérben, nyirokban vagy akár a szemben is. A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy rendkívül jó vízmegkötő, saját súlyának akár ezerszeresét képes vízből megkötni (és ilyenkor sűrű, gélszerű, kocsonyás anyaggá alakul). Ami nagyon jól jön, ha hidratáltabb, teltebb, üdébb, simább és ránctalanabb bőrt szeretnénk – de nem csak ebben az esetben hasznos. Egészen sokrétű a testben betöltött szerepe, és sok mindenre használhatjuk a szépségápolás és az egészségmegőrzés terén is.

Minden bőrtípusnak jó

Bár a hidratáló hatását ismerik a legtöbben, és ezt emelik ki leginkább a kozmetikumok esetén, egyáltalán nem csak száraz bőrre való összetevő. Minden bőrtípusnak szüksége van hidratálásra, az elvesztett nedvesség pótlására, hogy optimálisan tudjon működni. Ha a bőr vízhiányos, akkor a felszíne fakó, egyenetlen lehet, apró ráncok jelenhetnek meg rajta. Egy jó hialuronsav-tartalmú (többféle molekulasúlyú hialuronsavat tartalmazó) termék képes ezt szépen feltölteni, kisimítani. Emellett gyulladáscsökkentő, a bőr természetes védőrétegét támogató, a sebgyógyulást segítő, valamint az öregedést okozó szabad gyökök elleni hatása is rendkívül jól jön annak, aki szebb, üdébb, fiatalosabb bőrre vágyik.

Tetőtől talpig

A rendkívül kedvelt hialuronsavas arckrémek és szérumok mellett sok más kozmetikumban is megtalálható már ez az összetevő. A test bőrének ugyanúgy szüksége van hidratálásra, mint az arcbőrnek, a könnyű állagú hialuronsavas testápolók sokat segíthetnek az elvesztett nedvesség pótlásában, ezáltal a bőr nyugtatásában, rugalmasan tartásában. Emellett a hajápolók között is nagy népszerűséget szerzett ez az összetevő: a viszkető, irritált fejbőrre való samponokban és szérumokban alkalmazva csökkentheti a fejbőr szárazsága miatt kialakuló kellemetlenségeket (viszketést, hámlást). A szálak hidratáltságához is hozzájárul, ezáltal csökken a töredezés és fényesebbek lesznek a tincsek.

Belsőleg is fontos

A bőr hidratáltságát nem csak kívülről, krémekkel és szérumokkal kell biztosítani. A megfelelő folyadékfogyasztás az egész test optimális működése szempontjából fontos, a nedvesség megtartásának képessége pedig hialuronsav-tartalmú étrend-kiegészítővel is fokozható. Az így bejuttatott hialuronsav belülről kifelé hidratál, segít megőrizni a bőr rugalmasságát, simaságát és megelőzni az öregedés jeleit.

Támogatja az ízületek egészségét

A hialuronsav nagyobb mennyiségben található meg az a csontokban és az izmokban, valamint a porcokban, ízületekben is – a vízmegkötő képességének köszönhetően itt „kenőanyagként” funkcionál. Vagyis megkönnyíti a porcfelszínek egymáson való elmozdulását, csökkenti a mozgás okozta súrlódást, és a porcok terhelhetőségéhez, rugalmasságához is hozzájárul. Ez kiemelten fontos azoknál az ízületeknél, amelyeknél különösen nagy terhelés helyeződik a csontokra és a porcra, például a térd-, csípő- és bokaízületeknél. Ezek optimális működésének támogatásához hozzájárulhat az étrend-kiegészítő formájában bevitt hialuronsav, de a hiányzó mennyiség ízületi résbe adott injekcióval való pótlása is létező eljárás.

Az esztétikában is sztár

Az öregedési folyamatok hatnak a bőrre, a bőr alatti szövetekre, a zsírszövetre, az izmokra és a csontokra is, ennek következtében idővel az arc megereszkedettebbé válik, a bőr pedig veszít feszességéből és ráncok alakulnak ki rajta. Az esztétikai kezelések célja, hogy megőrizzék és amennyire lehet, visszaállítsák az eredeti arcformát. A hialuronsavnak ebben is nagy szerepe van: mind ráncfeltöltéshez, mind volumenpótláshoz használják. A töltőanyagot vékony tűvel vagy kanüllel juttatják a megfelelő helyre. Kezelhető vele többek között a nevetőránc (orr-ajak barázda), száj és az áll közötti függőleges marionett-ráncok, de a szem alatti karikák is. Használják még az ajkak volumenizálására, a járomív definiáltabbá tételére, az állvonal kiemelésére, a kontúrok javítására.

Forrás: hazipatika.com