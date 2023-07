Hogyan változtathatja meg a testet a terhesség?

Azzal mind tisztában vagyunk, hogy egy nő teste a terhesség alatt megváltozik. Egyes változások viszont nemcsak átmenetiek, hanem a szülés után is megmaradnak. Aggodalomra persze nincs ok, de nem árt lélekben felkészülni rájuk.

A várandósság alatt biztosan átalakul egy nő teste, sokszor olyan módokon, amire nem is számít. Míg a striákra és a megnyúlt bőrre általában számít az ember, egyes dolgok nemcsak meglepőek, hanem még tartósak is lehetnek. A Health gyűjtése segít felkészülni ezekre a gyakran előforduló változásokra.

Hajhullás, változó hajszín

A várandósság alatt a megnövekedett ösztrogénszint hatására gyorsabban nő és sűrűbb lesz a hajunk, mivel elmarad a máskor természetes hajhullás. Viszont a szülés után a hormonok változásával heves hajhullást szoktak tapasztalni a nők, ami általában három hónapig tart. Egyes nők viszont arról is beszámoltak, hogy a terhesség után megváltozott a hajuk színe és állaga, de ez ritka jelenség.

Megmarad a sötét csík

A terhesség alatt a has közepén általában megjelenik egy sötét, függőleges csík, a linea nigra. „Miután a szülést követően visszaáll a hormonháztartás, általában elmúlik, de egyeseknél megmarad” – mondja dr. Pari Ghodsi nőgyógyász. Ha zavaró, akkor érdemes bőrgyógyászt felkeresni vele.

Kisebb mellek

A terhesség és a szoptatás alatt a mellek megduzzadnak, azonban a tej elapadása után lehet, hogy kisebb méretűre „zsugorodnak”, mint amilyenek a várandósság előtt voltak. Dr. Ghodsi szerint ez azért van, mert a mell ilyenkor veszít a rugalmasságából, ezért nem lesz olyan telt, mint korábban.

Erősebb vérzés

A gyermekágyi vérzést követően a menstruáció is megváltozhat, ami általában a szoptatás abbahagyása után két hónappal indul újra. „Nem ritka, hogy egy nő menstruációja erősebb lesz, miután szült. Egyelőre nem tudjuk, pontosan mi áll a hátterében” – mondja Dr. Ghodsi.

Szélesebb test

Nemcsak a has változik abban a kilenc hónapban: a mellkasnak is meg kell nőnie, hogy igazodjon az egyre nagyobb magzathoz. Ezzel együtt a csípőnek is szélesebbnek kell lennie ahhoz, hogy a baba könnyebben tudjon távozni a szülőcsatornán. Viszont lehet, hogy ez a szülés után is így marad. „Egyes nők hiába fogynak vissza a terhesség előtti súlyukra, a testalkatuk mégis más” – mondja Dr. Ghodsi.

Nagyobb lábfejek

A terhesség alatt a többi között az ember lábfeje is megdagad, akár annyira is, hogy már a meglévő cipőkbe sem fér bele. Ez sajnos a szülés után is így maradhat: a láb ívei laposabbak lehetnek, a lábfej pedig meghosszabbodhat.

Vastagabb ujjak

A terhesség alatt gyakran megdagadnak az ujjak, azonban lehet, hogy ez szülés után sem változik. Még úgy is tűnhet, hogy más alakja lett a csuklóknak is. A vastagabb ujjak jellemzően elmúlnak a fogyással, ha mégsem, akkor lehet tágabbra kell vetetni a gyűrűket.

Egy pohár bor is megárt

Mivel az ember jellemzően nem iszik a terhesség, majd pedig a szoptatás alatt, a hosszú idő után megivott első pohár bor gyorsan a fejébe szállhat. Az alváshiány is hozzájárul ehhez, ami szintén gyakori velejárója az újszülöttel való életnek. Idővel viszont viszont előbb-utóbb úgy tolerálhatja az alkoholt a szervezet, mint a szünet előtt.

Forrás: hazipatika.com