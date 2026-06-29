Hűsítő nyári italok házilag

Készítsen ízletes hűsítőket otthon, így vitaminokban gazdag és tartósítószertől mentes üdítővel kínálhatja családját, vendégeit! Ezzel elérheti, hogy több folyadék és több gyümölcs fogyjon – ez fontos a kánikulában.

Málnás limonádé

Hozzávalók négy személyre:

2 bögre cukor, 4 bögre víz, 2 citrom reszelt héja és leve, 1/2 kg málna, jégkocka.

Elkészítése:

Először készítsük el a cukorszirupot: a cukrot a vízzel és a citrom reszelt héjával főzzük össze (ez a mennyiség több adagra elég, és hosszú ideig eltartható hűtőben). A málnát turmixoljuk le, és adjuk hozzá a két citrom levét. Keverjük össze 8 evőkanálnyi lehűtött cukorsziruppal, majd öntsük fel egy liter szódavízzel. Jégkockával kínáljuk.

Almás zöldtea

Hozzávalók négy személyre:

2 zöldalma, 1 liter víz, zöld tea filter vagy -fű, 4 dl zöldalmalé, 2 lime, 1 citrom leve, jégkocka.

Elkészítése:

A vízből készítsünk gyenge zöld teát (mindössze 2 percig áztassuk a teafüvet), majd hűtsük le. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, szeleteljük fel szép vékonyra és csepegtessük rá a citromlevet. A poharakba töltsünk 1-1 dl zöldalmalevet, majd erre öntsük rá a teát. Adjuk hozzá a lime levét, az almaszeleteket és a jeget.

Körtés turmix

Hozzávalók négy személyre:

5 db körte, 8 dl joghurt, 4 evőkanál méz, 1 rúd vanília, 1 kávéskanál fahéj.

Elkészítése:

Mossuk meg a körtéket, hámozzuk meg és magozzuk ki. Vágjuk kisebb darabokra, majd turmixoljuk össze a joghurttal, a kikapart vaníliarúddal, a fahéjjal, valamint a mézzel. Hidegen tálaljuk.

Trópusi juice

Hozzávalók négy személyre:

4 narancs leve, 1 db sárgadinnye, 1 db friss ananász, tört jég.

Elkészítése:

A gyümölcsöket tisztítsuk meg. A narancs levét facsarjuk ki, a sárgadinnyét és az ananászt pedig turmixoljuk össze. A jeget töltsük a poharakba, majd öntsük rá a háromféle gyümölcslevet, és keverjük össze egy hosszú kanállal. A friss narancs vagy ananász helyett választhatunk gyümölcslevet is.

hazipatika.com

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