Így előzhetik meg a várandósok a fertőzéseket

A várandósság alatt bekövetkezett fertőzések egy része súlyos betegségeket, születési rendellenességeket és életre szóló fogyatékosságot is okozhat a magzatnak. Szakember beszélt arról, hogyan előzhetőek meg ezek a fertőzések.

A védőoltási szaktanácsadás keretein belül olyan életmódbeli tanácsokkal is ellátják a várandós hölgyeket, amelyekkel megóvhatják magukat és magzatukat bizonyos fertőzésektől – ismerteti Prof. Dr. Mészner Zsófia csecsemő és gyermekgyógyász, infektológus, védőoltási szaktanácsadó, az Infektológiai Központ orvosa. A szakember néhány hasznos tanácsot is megosztott, amelyek segíthetik a kismamák egészségének megőrzését.

Miért fontos az infektológiai tanácsadás?

„A baba egészségének záloga a gyermekvállalásra való tudatos felkészülés, aminek az infektológiai tanácsadás is fontos részét képezi. A fejlődő magzatra veszélyt jelentő fertőző betegségek egy része megelőzhető az édesanyák immunizációjával és a megfelelő életmódbeli tanácsok megfogadásával” – ismerteti Prof. Dr. Mészner Zsófia, aki az amerikai járványügyi hatóság, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tíz fertőzést megelőző tanácsát ajánlja az érintettek figyelmébe.

10 hasznos tanács a gondtalan várandóssághoz

Védekezz a Zika vírus ellen

„A Zika-vírus fertőzött szúnyogok csípése révén jut az ember szervezetébe, és a várandós édesanya magzatának is átadhatja. A terhesség alatti Zika-vírusfertőzés mikrokefáliát (kisfejűséget) és más súlyos agyi rendellenességeket okozhat. Mivel a betegség megelőzésére nem áll rendelkezésre védőoltás, nincs célzott terápia, ezért a várandósoknak nem ajánlott Zika-vírus fertőzéssel érintett területre utazni. Amennyiben az utazás halaszthatatlan, akkor fordítsanak kiemelt figyelmet a szúnyogcsípések megelőzésére” – tanácsolja a professzor asszony.

Moss kezet minél gyakrabban

A várandós nő az alábbi esetekben mindig végezzen alapos szappanos kézmosást:

Vécéhasználat után;

Ha nyers húst, nyers tojás vagy mosatlan zöldséget érintett meg;

Kertészkedés vagy a kéz földdel való szennyeződése esetén;

Háziállatokkal kapcsolatos tevékenységeket követően;

Ha beteg emberrel érintkezett;

Ha nyál (köpet), vizelet kerül a kezére;

Gyermekek gondozása, pelenkázása után.

Evőeszközt, poharat ne ossz meg gyermekkel

„A cytomegalovirus (CMV) egy gyakori magzati fertőzést okozó vírus, melynek kezelésére nincs lehetőség. A CMV-vel fertőzött nő a terhesség alatt átadhatja a vírust fejlődő gyermekének, a magzati fertőzések pedig súlyos, az agyat és az idegrendszert érintő elváltozásokkal járhatnak” – magyarázza Prof. Dr. Mészner Zsófia, aki hozzá teszi, hogy a CMV fertőzés kockázatát elsősorban azzal csökkentheti a várandós nő, ha kerüli a csecsemők és kisgyermekek nyálával és vizeletével való érintkezést, és evőeszközeit, poharait nem osztja meg velük.

Kerüld a pasztörizálatlan, nyers tejet, tejterméket

Mivel a pasztörizálatlan termékek (nyers tej, lágy sajtok) káros baktériumokat tartalmazhatnak (Listeria monocytogenes), ezért ezek fogyasztása kerülendő a várandósság idején.

Kerüld a macskaürüléket

„A piszkos macskaalom veszélyes parazitákat tartalmaz, ezért ennek cseréjét lehetőség szerint ne végezze várandós nő!” – hangsúlyozza a professzor asszony. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor használjon kesztyűt, és alaposan mossa meg a kezét!

Kerüld az egereket és rágcsálókat

„A rágcsálók által terjesztett limfocitás choriomeningitis vírus (LCMV) magzati fertőzés esetén a magzat elhalását, újszülötteknél pedig tartós idegrendszeri- és/vagy látáskárosodásokat okozhat” – mondja Prof. Dr. Mészner Zsófia, aki azt tanácsolja, hogy várandós nő környezetében gondoskodjanak szakember által elvégzett rágcsálóirtásról, a kedvtelésből tartott hörcsög és tengerimalac gondozását pedig bízzuk más családtagra.

Vegyél részt STD szűrővizsgálatokon

A várandós nők vizsgáltassák meg magukat a szexuális úton terjedő betegségekre (HIV, hepatitis B, Syphilis, Gonorrhea)!

Kérj védőoltási tanácsadást

Fontos tisztázni, hogy a kismama átesett-e korábban a magzatra veszélyes fertőzéseken, illetve, a gyermekkor védőoltásai megfelelő védettséget nyújtanak-e számára. A védőoltási szaktanácsadáson többek között ezekre is fény derülhet.

Kerüld a fertőzésben szenvedő embereket

Ha még nem kapta meg a szükséges védőoltásokat, kerülje azokat, akik fertőző betegek, például rubeolásak vagy bárányhimlősek!

Teszteltesd magad GBS-re (B csoportú Streptococcusra)

„A streptococcus újszülöttnél akár súlyos tünetekkel járó betegséget (ízületi gyulladást, szívbetegséget vagy vérmérgezés is okozhat). A 36. héten történő GBS- szűréssel kiszűrhetőek azok az édesanyák, aki hordozzák a baktériumot, így az időben megkezdett antibiotikumos kezelésükkel meggátolhatjuk az újszülött fertőzését” – ismerteti Prof. Dr. Mészner Zsófia.

A családtervezés időszakában – védőoltási szaktanácsadás keretei közt – érdemes átgondolni az anyaságra készülő nőnek, hogy milyen fertőzéseken esett át, megkapta-e a szükséges védőoltásokat, és azok elegendő védettséget biztosítanak-e számára. Az infektológiai szakembertől emellett olyan életvezetési tanácsokat is kaphat, amelyekkel elkerülheti a születendő gyermekre nézve veszélyes fertőzéseket – összegzi Prof. Dr. Mészner Zsófia.

