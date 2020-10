Így hat az agyra, ha új dolgot tanulunk

Az idős emberek memóriáját nagymértékben javíthatja, ha több új dolgot tanulnak egy időben – állítják egy friss tanulmány szerzői. A tudósok szerint 6 hét alatt akár három évtizeddel is megfiatalíthatják az agyukat azok, akik nem restek a kisgyerekekhez hasonlóan magukba szívni az információkat.

A tanulmány szerzői 42 felnőttet vontak be kutatásukba, az alanyok 58 és 86 év közöttiek voltak. Mindenki vállalta, hogy három hónapon keresztül 3-5 új dolgot tanul.

A tanulás nem a kor függvénye

Az alanyos számos érdekes dolog közül választhattak: volt, aki spanyolul tanult, egyesek fotózással, rajzolással és festéssel kezdtek el foglalkozni, mások pedig a zeneszerzés alapjait vagy az iPad-ek használatát sajátították el. A tanulásra heti 15 órát kellett fordítaniuk.

Minden résztvevő kognitív értékelést kapott a kutatás kezdetén, a kísérlet közben, illetve a végén is. Ezeknek az értékeléseknek az elkészítéséhez a tudósok mérték egyrészt a munkamemóriát – például olyan feladatok révén, hogy az alanyok mennyire képesek észben tartani egy telefonszámot néhány perc leforgása alatt. Emellett az epizodikus emlékezetüket is próbára tették, például olyan kérdésekkel, hogy “hol parkolt, amikor erre a találkozóra érkezett?”. Mérték továbbá azt is, hogy az alanyok milyen gyorsan tudnak váltani egyik feladatról a másikra.

30 évet fiatalodott az agyuk

Az eredmények kiértékelése után a tudósok azt tapasztalták, hogy a nyolcvanas éveikben járó alanyok kognitív képességei több új ismeret egy időben történő elsajátítása mellett az ötvenes éveikben járó emberekhez hasonló szintre jutottak – kevesebb mint két hónap leforgása alatt. A kontrollcsoport azon tagjainak, akik semmit sem tanultak, nem mutatkozott változás a teljesítményében.

A tanulság, hogy az idősek is képesek lehetnek egyszerre több új dolgot elsajátítani, és ha így tesznek, jelentős javulás várható a kognitív képességeikben. Ehhez azonban nagyon fontos a motiváció megőrzése, a támogató környezet, illetve akár bátorító mentorok bevonása is – véli Dr. Rachel Wu, a kutatócsoport tagja.

Forrás: HáziPatika.com (https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/neurologia/cikkek/igy_hat_az_agyra_ha_uj_dolgot_tanulunk/20190723091926?autorefreshed=1)