Így óvhatja meg az egészségét hideg időben is

Télen a hideg idő miatt igazi kihívás lehet megőrizni a bőrünk puhaságát, illetve a légutaink egészségét és az immunrendszerünk erősségét. Az alábbi tippek azonban segíthetnek.

„Néhány egyszerű tipp betartásával megúszhatjuk, hogy ágynak essünk, és harmonikus testi-lelki egységben készülhetünk az ünnepekre” – írta összefoglaló cikkében az rtl.hu. Az alábbiakban általuk összegyűjtött jó tanácsok közül válogatunk.

Vigyázzunk a bőrünkre!

Télen sokan küzdenek bőrszárazsággal és ekcémával. Ennek oka egyrészt a kinti hideg, másrészt pedig a fűtés miatt száraz beltéri levegő. Nagyon fontos tehát ilyenkor a napi szintű hidratálás, amelyet érzékeny bőr esetén illatanyag- és lanolinmentes krémmel javasolt megtenni. A legjobb, ha közvetlenül mosakodás után, a még nedves bőrre kenjük fel a hidratáló terméket. Ha pedig kimegyünk a hidegbe, az arcbőrünk védelmére fokozottan figyeljünk: használjunk fényvédőt is tartalmazó arckrémet, illetve a kiszáradástól védő ajakbalzsamot.

Gyakran és alaposan mossuk meg a kezünket!

Télen az emberek több időt töltenek a négy fal között, ezért ilyenkor a vírusok is könnyebben terjedhetnek. A kórokozók leginkább a levegőbe került nyál- és orrváladék-részecskékkel, cseppfertőzés útján terjednek, de a kezeinkkel is bevihetjük őket a szervezetünkbe, ha megérintettünk egy szennyezett felületet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy továbbra is ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra, valamint kerüljük a szem, az orr és a száj megérintését.

Öltözzünk rétegesen!

Nagyon fontos, hogy a nagy hidegekben melegen tartsuk a fejünket, a füleinket, az ujjainkat és a lábainkat. A réteges öltözködés egyik alapszabálya, hogy a legalsó réteg egy szintetikus, nedvességelvezető anyag – például poliészter – legyen, erre pedig egy jól szigetelő anyag kerüljön – például gyapjú. Nem szabad azonban túlzásokba sem esni, mert az sem jó, ha beleizzadunk a ruhánkba. A zord téli időjárás különösen a csecsemőkre, a háziállatokra és az idősekre jelenthet veszélyt, így rájuk fokozottabban figyeljünk ilyenkor.

Ez kell télen az immunrendszernek

Télen különösen nagy szüksége van a szervezetnek C- és D-vitaminra, ezek ugyanis elengedhetetlenek az immunrendszer helyes működéséhez, valamint a fertőzések megelőzéséhez vagy gyorsabb leküzdéséhez. Fontos még ilyenkor a cink is – igen sok van belőle például a garnélában, a babban, a diófélékben és teljes kiőrlésű gabonákban. A gyömbér, a méz, a fahéj, az aszalt gyümölcs, a sáfránnyal és a kurkuma pedig természetes antioxidánsokat biztosít.

