Így teszi tönkre a stressz a női ciklust

Az érzékeny női hormonális egyensúly könnyen kibillenhet, ami rendszertelen ciklust, fájdalmasabb menstruációt és erősödő PMS-tüneteket is okozhat. Mi az összefüggés a stressz és a PMS (premenstruációs szindróma) között?

A szorongás és a stressz egyszerre okozhat lelki és testi tüneteket, így nagy hatással lehet hormonháztartásunk működésére is. Mivel a női ciklus nagyon érzékenyen reagál a külső és belső hatásokra, ezért nem meglepő, hogy sokak menstruációs ciklusa is felborul egy nehezebb időszakban, illetve jóval erőteljesebbek lehetnek a menstruáció előtti napokban jelentkező PMS tünetei is.

Mi is történik?

A női ciklust a petefészkekben termelődő két hormon, a tüszőhormon (ösztrogén) és a sárgatesthormon (progeszteron) vezérli. A petefészkekben való termelődésüket az agyunk (hipotalamusz-hipofízis) szabályozza, de a szabályozórendszer zavara esetén a két petefészekhormon egyensúlya eltolódik, ami kiválthatja vagy fokozhatja a PMS-tüneteket.

A premenstruációs szindróma járhat mellfeszüléssel, migrénes fejfájással, alhasi görcsökkel, bőrproblémákkal, de előfordulhat általános fájdalomérzet, illetve súlygyarapodás is. A pszichés tünetekre leginkább a túlérzékenység, ingerlékenység, labilis hangulat, szorongás, búskomorság és sírósság a jellemző.

De tapasztalhatók olyan egyéb változások is, mint az alvászavar, a motiválatlanság, gyengébb koncentráció, fokozott étvágy, valamint a szexuális vágy megváltozása.

A PMS általában a menstruáció előtt 7-10 nappal, vagyis a tüszőrepedés és a menzesz közötti időben jelentkezik, és a stressz felerősíti a panaszokat. Egyetlen jó hír, hogy a PMS-tünetek a vérzés kezdete után egy-két napon belül maguktól megszűnnek.

A PMS-t fokozza egy-egy hosszabb ideig tartó, szorongással teli időszak, akár személyes problémák, például vizsgaidőszak, egy közeli hozzátartozó súlyos betegsége, halála, munkahelyi problémák, párkapcsolati konfliktusok, de akár a tágabb környezetünkben zajló negatív történések következményeitől való félelmek okán is felerősödhetnek a tünetek.

Számos gyógynövény – köztük a ligetszépe vagy a barátcserje – tartalmaz olyan hasznos növényi hatóanyagokat, amelyek könnyíthetnek a menstruáció előtti napok terhein. A levendula nyugtat, a cickafark görcsoldó hatású, a citromfű pedig egyebek között az alvászavarok megszüntetésében segíthet.

