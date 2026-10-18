Immunrendszerünket támogató ételek az őszi-téli időszakban

Az őszi-téli influenzaszezonban különösen fontos odafigyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Bizonyos élelmiszerek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez szükséges tápanyagok beviteléhez, a megfelelő folyadékfogyasztás pedig a légutak védelmi funkcióit is támogatja. A Fox News által idézett dietetikusok összegyűjtötték, mely élelmiszereket érdemes gyakrabban fogyasztani a hideg hónapokban.

A szakértők hangsúlyozzák: az egészséges táplálkozás önmagában nem garantál védelmet a vírusok ellen, de segíti az immunrendszer megfelelő működését.

Színes zöldségek és gyümölcsök a C-vitaminért

Erin Palinski-Wade New Jersey-i dietetikus azt javasolja, hogy különböző színű zöldségekkel és gyümölcsökkel tegyük változatosabbá az étrendünket. A kaliforniai paprika, a kivi, a citrusfélék és a brokkoli egyaránt jó C-vitamin-források. Ez a vitamin nélkülözhetetlen az immunrendszer normális működéséhez.

Egyetlen élelmiszertől azonban nem várható, hogy önmagában megelőzze az influenzát. Sokkal fontosabb, hogy rendszeresen és változatosan jussunk hozzá a szükséges tápanyagokhoz.

Fermentált élelmiszerek és rostok az egészséges bélflóráért

A természetes joghurt, a kefir és a savanyú káposzta olyan fermentált élelmiszerek, amelyek hasznos mikroorganizmusokat tartalmaznak, és hozzájárulhatnak a bélflóra egyensúlyának fenntartásához. A megfelelő rostbevitel szintén fontos a bélrendszer egészségéhez.

A rostok egyik forrása a bab, a diófélék és a különböző magvak. Az Amerikai Kardiológiai Kollégium szeptemberben közzétett jelentése szerint az Egyesült Államokban a felnőttek mindössze 6 százaléka fogyasztja naponta az ajánlott rostmennyiséget.

Fehérje és cink az immunsejtek működéséhez

A fehérje részt vesz a szövetek felépítésében és helyreállításában, valamint az immunrendszer működésében. A cink ugyancsak fontos, mivel szerepet játszik az immunsejtek megfelelő működésében.

Ezekhez a tápanyagokhoz sovány húsok, tengeri ételek, tojás, tökmag és csicseriborsó fogyasztásával is hozzájuthatunk. A változatos étrend segíthet megelőzni a szervezet számára szükséges tápanyagok hiányát.

A tejről sem érdemes lemondani

Lauren Manaker dél-karolinai dietetikus a tehéntej fogyasztását is ajánlja, mivel az több, az immunrendszer szempontjából fontos tápanyagot tartalmaz, köztük A- és D-vitamint, cinket és szelént. Emellett a folyadékbevitelhez is hozzájárul.

Megfázás idején egyesek kerülik a tejtermékeket, mert attól tartanak, hogy fokozzák a nyáktermelést. A Mayo Clinic szerint azonban erre vonatkozóan kevés meggyőző tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. Palinski-Wade magyarázata szerint a tej a nyállal kölcsönhatásba lépve sűrűbb bevonat érzetét keltheti a szájban és a torokban, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szervezet több nyákot termel.

A laktózérzékenyek számára a laktózmentes tej jelenthet alternatívát, amely a hagyományos tejhez hasonlóan megőrzi fontos tápanyagait.

A megfelelő folyadékbevitel is számít

A hideg hónapokban sem szabad megfeledkezni a rendszeres folyadékfogyasztásról. A víz, a húsleves, a zöld tea és a gyömbértea segíthet fenntartani a szervezet hidratáltságát. A megfelelő folyadékellátás támogatja a légutak nyálkahártyájának nedvességét, amely fontos szerepet tölt be a fertőzésekkel szembeni védekezésben.

Az alvás és a mozgás is fontos

Az immunrendszer támogatása nem merül ki a táplálkozásban. A szakértők a megfelelő mennyiségű alvást, a rendszeres testmozgást és a stressz kezelését is fontosnak tartják.

Vitamin- és ásványianyag-kiegészítőkre bizonyos esetekben szükség lehet, ha valaki az étrendjével nem jut elegendő tápanyaghoz. Az étrend-kiegészítők indokolatlan szedése és az adagok önkényes növelése azonban nem ajánlott; alkalmazásuk előtt célszerű orvossal konzultálni.

Az influenzaszezonban tehát nem egyetlen csodaszert kell keresni: a változatos étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a pihentető alvás és a rendszeres mozgás együttesen járulhat hozzá az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Kápátalja.ma

Forrás: socportal.info

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →