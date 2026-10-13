A vártnál korábban kezdődött az influenzaszezon Ukrajnában

Ukrajnában már laboratóriumi vizsgálatokkal igazolták az első influenzás megbetegedéseket, miközben az új szezonra szánt vakcinák várhatóan csak október végén érkeznek meg a gyógyszertárakba. A tervek szerint beszerzendő 400 ezer adag a lakosság körülbelül egy százalékának elegendő.

A szakemberek szerint az idei járványügyi szezon a vártnál korábban kezdődött, és a következő hónapokban növekedhet a megbetegedések száma. Az influenza A és B típusai mellett más akut légúti vírusfertőzések, valamint a koronavírus is jelen lehet a lakosság körében.

Késhet az oltóanyagok szállítása

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a vírusok változékonysága miatt az idei szezonra frissített összetételű influenzaoltásokat ajánlott. Az új törzsekhez igazított készítmények gyártásának átállítása azonban hatással volt a szállítási határidőkre. A sajtóbeszámolók szerint Nagy-Britanniában és Németországban is jeleztek késedelmeket.

Ukrajnában az aktualizált vakcinák október végén kerülhetnek a gyógyszertárakba. A tervezett 400 ezer adag a lakosság mintegy egy százaléka számára lehet elegendő, az állam pedig az egészségügyi dolgozók ingyenes oltásának biztosítását tervezi.

Kiknek ajánlott különösen az oltás?

Az orvosok elsősorban az idősebbeknek, a várandósoknak, a krónikus betegségben szenvedőknek és az egészségügyi dolgozóknak javasolják a védőoltást. Az influenza elleni oltás csökkentheti a súlyos megbetegedés és a veszélyes szövődmények kockázatát. A szakemberek azt tanácsolják, hogy az érintettek éljenek az oltás lehetőségével, amint a vakcina elérhetővé válik.

Több mint négymillió megbetegedés az előző szezonban

A sajtóban közölt adatok szerint az előző járványügyi szezonban több mint négymillió ember betegedett meg Ukrajnában influenza, akut légúti vírusfertőzések vagy COVID–19 következtében. A súlyos szövődmények mintegy 200 halálesettel jártak.

A korai influenzás esetek és az oltóanyagok késedelmes érkezése miatt az orvosok a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet.

Kárpátalja.ma

Forrás: stopcor.org

Nyitókép: illusztráció

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →