A legjobb ital a vérnyomás csökkentésére

A céklalé természetes nitráttartalma révén kedvezően hathat a vérnyomásra. Bár a gyógyszereket nem váltja ki, rendszeres fogyasztása javulást hozhat az értékekben.

A magas vérnyomás gyakori probléma, amelynek kezelésében az életmódnak és a kiegyensúlyozott étrendnek is fontos szerepe van. A céklalé ebben is segítséget jelenthet, ugyanis a benne lévő nitrátok elősegíthetik az erek ellazulását, ezáltal hozzájárulhatnak a megfelelő véráramláshoz és a vérnyomás egészségesebb szinten tartásához – számol be az egyre közkedveltebb vörös ital hatásáról Health.

A céklalé hatása a vérnyomásra

A kutatások szerint a céklalé rendszeres fogyasztása szerény mértékben csökkentheti a szisztolés, vagyis a vérnyomás felső értékét, különösen magas vérnyomással élőknél. A hatás hátterében elsősorban a nitrátok állhatnak: a szervezet ezeket nitrogén-monoxiddá alakítja, amely értágító hatású, így segítheti a vérkeringést. A cékla emellett káliumot és antioxidáns hatású növényi vegyületeket is tartalmaz.

A magas vérnyomásban szenvedő felnőtteken végzett vizsgálatok kimutatták , hogy a céklából származó nitrátok átlagosan 3-4 higanymilliméterrel (Hgmm) csökkentették a szisztolés vérnyomást két hónap alatt

– avatta be a Health olvasóit Carlyne Remedios dietetikus.

Fontos azonban, hogy a céklalé nem helyettesíti az orvos által javasolt kezelést, inkább egy szívbarát étrend részeként érdemes tekinteni rá. Magát a zöldséget sokan nem szeretik, de megfelelő fűszerezéssel igazán ínyenc fogások készíthetők belőle.

Mennyi tápanyagot tartalmaz a céklalé?

Egy pohár, vagyis nagyjából 2,5 deciliter 100 százalékos céklalé:

62 kilokalóriát,

15 gramm szénhidrátot,

2,7 gramm rostot,

317 milligramm káliumot,

35 milligramm magnéziumot, valamint

folsavat és vasat tartalmaz.

A boltokban kapható termékek között jelentős különbségek lehetnek, ezért érdemes olyan céklalevet választani, amely 100 százalékos, és nem tartalmaz hozzáadott cukrot.

Nem csak a cékla segíthet

Aki nem kedveli a céklalé földes ízét, annak a hibiszkusztea is alternatívát jelenthet. A hibiszkuszban található antociánok ugyanis antioxidáns hatású növényi vegyületek, amelyek támogathatják az erek megfelelő működését. A hibiszkusztea ráadásul koffeinmentes, így gyakorlatilag bármikor fogyasztható hidegen vagy melegen.

Forrás: hazipatika.com

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