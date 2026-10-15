Járványügyi helyzet alakult ki Beregszászban: 21 hepatitis A-fertőzést regisztráltak

Beregszászban 21 hepatitis A-fertőzést azonosítottak, köztük három gyermeknél. A járvány terjedésének megfékezése érdekében a helyi hatóságok további járványügyi vizsgálatokat és fokozott higiéniai ellenőrzéseket rendeltek el.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be.

A Beregszászi Városi Tanács rendkívüli ülést tartott a technogén-ökológiai biztonsággal és a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottság részvételével, hogy megvitassák a hepatitis A-fertőzések miatt kialakult helyzetet.

A 2026. október 15-i adatok szerint a városban 21 megbetegedést regisztráltak. Ez meghaladja az elmúlt évek átlagát, amely 14 eset volt. Az első fertőzést szeptember 23-án mutatták ki egy magánóvodában. Az intézményben járványügyi vizsgálatot végeztek a fertőzöttekkel kapcsolatba került személyek körében, az óvoda működését pedig ideiglenesen, két hétre felfüggesztették.

A kialakult helyzetről Natalia Lenyo, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központja beregszászi kirendeltségének igazgatója, valamint Ihor Car járványügyi szakorvos tájékoztatta a bizottságot.

A vízellátás biztonságával kapcsolatban közölték, hogy a Vodokanal Karpatvíz Kft. hálózatából vett vízmintákban nem mutatták ki a hepatitis A vírus jelenlétét.

Fokozzák a járványügyi intézkedéseket

A bizottsági ülésen több intézkedésről döntöttek a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

A betegségellenőrzési és járványmegelőzési központ beregszászi kirendeltsége folytatja a fertőzések kivizsgálását, a lehetséges fertőzési források és terjedési útvonalak feltárását, valamint annak ellenőrzését, hogy a betegek és a velük kapcsolatba került személyek tartózkodtak-e azonos helyszíneken.

Az oktatási és kulturális főosztály az intézményvezetőkkel együtt fokozza az oktatási intézmények higiéniai ellenőrzését. Kiemelt figyelmet fordítanak a kézmosásra, a takarításra és a fertőtlenítésre.

A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórháznak gondoskodnia kell a hepatitis A-ra utaló tüneteket mutató személyek időben történő felismeréséről, kivizsgálásáról, valamint szükség esetén kórházi kezeléséről.

Emellett a Beregszászi Alapellátási Központ feladata felmérni a hepatitis A elleni vakcinák és gyorstesztek beszerzésének lehetőségeit, továbbá kidolgozni egy, a 2026–2028-as időszakra szóló, a járványügyi helyzet kezelését és a fertőző betegségek elleni védekezést célzó programot.

Mire érdemes figyelni a fertőzés megelőzése érdekében?

A hepatitis A vírus elsősorban szennyezett kézzel, élelmiszerrel vagy vízzel terjed. A fertőzés kockázata megfelelő higiéniai szabályok betartásával csökkenthető.

A szakemberek azt javasolják, hogy a lakosok alaposan mossanak kezet étkezés előtt és vécéhasználat után, fogyasszanak biztonságos ivóvizet, valamint gondosan mossák meg a zöldségeket és gyümölcsöket.

A betegség tünetei közé tartozhat a gyengeség, a láz, az étvágytalanság, a hányinger és a hasi kellemetlenség. Panaszok esetén fontos mielőbb orvoshoz fordulni, aki szükség esetén vizsgálatokat rendelhet el. A hepatitis A elleni védőoltás lehetőségéről szintén érdemes egyeztetni a kezelőorvossal.

A városi tanács arra kéri a Beregszászi kistérség lakóit, hogy vegyék komolyan a kialakult járványügyi helyzetet, tartsák be az egészségügyi szakemberek ajánlásait, és ügyeljenek saját, valamint családtagjaik egészségére.

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