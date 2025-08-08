Jelentősen megnövekedett a koronavírusos betegek száma Kijevben

Kijevben az elmúlt hónapban meredeken megnőtt a CoViD-19 fertőzéssel kórházba került betegek száma. A kórházi kezelések száma közel ötszörösére nőtt, és a betegek között sok gyermek is van.

A Kijevi Városi Tanács Egészségügyi Osztályának jelentése szerint július elején mindössze 15 embert ápoltak kórházban, augusztus 7-én pedig ez a szám elérte a 68-at. Különösen aggasztó, hogy a kórházban ápoltak közül 24 gyermek.

Az orvosok megjegyzik, hogy a betegek komoly kezelésre, állandó felügyeletre és gyakran oxigénellátásra szorulnak. Ez arra utal, hogy az esetek nem könnyűek, és a betegség lefolyása meglehetősen súlyos.

A fő tünetek továbbra is a köhögés, a láz és az általános fáradtság. Egyes Stratus-fertőzötteknél azonban egy új tünet jelentkezik, a rekedt hang.

A WHO tájékoztatása szerint a jelenlegi adatok nem utalnak a betegség súlyosabb lefolyására vagy az elhalálozási arány növekedésére.

Felhívják a figyelmet, hogy a korlátozott szellőzésű zárt helyiségek jelentősen növelik a vírus terjedésének kockázatát. Fontos a megelőzés és a megfelelő higiéniai szabályok betartása.

