Kanyaró: hogyan ismerhető fel a betegség és mi a teendő?

A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely cseppfertőzéssel terjed – köhögés, tüsszentés, személyes érintkezés során, de akár a fertőzött felületek megérintésével is. A vírus a levegőben és tárgyakon akár két órán keresztül életképes maradhat, így a fertőzés kockázata nagyon magas.

Tünetek

A kanyaró kezdeti jelei hasonlíthatnak a megfázásra:

magas láz,

fejfájás, orrfolyás, száraz köhögés,

nyirokcsomó-duzzanat,

kötőhártya-gyulladás (vörös, könnyező szemek).

A jellegzetes piros kiütések többnyire csak a 4–5. napon jelennek meg, először az arcon, majd a testen. Korábban, a 2–3. napon már felfedezhetők lehetnek a száj nyálkahártyáján az úgynevezett Koplik-foltok, amelyek fontos diagnosztikai jelnek számítanak.

Mit kell tenni gyanú esetén?

maradjon otthon,

azonnal forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításokat.

Sürgősségi oltás

Ha a beteg környezetében van olyan személy, aki nem kapott védőoltást, 72 órán belül ajánlott a sürgősségi immunizálás. Ez jelentősen csökkentheti a fertőzés és a szövődmények kockázatát.

Forrás: a Novini Zakarpattya nyomán

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: