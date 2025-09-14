Kanyaró: hogyan ismerhető fel a betegség és mi a teendő?
A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely cseppfertőzéssel terjed – köhögés, tüsszentés, személyes érintkezés során, de akár a fertőzött felületek megérintésével is. A vírus a levegőben és tárgyakon akár két órán keresztül életképes maradhat, így a fertőzés kockázata nagyon magas.
Tünetek
A kanyaró kezdeti jelei hasonlíthatnak a megfázásra:
- magas láz,
- fejfájás, orrfolyás, száraz köhögés,
- nyirokcsomó-duzzanat,
- kötőhártya-gyulladás (vörös, könnyező szemek).
A jellegzetes piros kiütések többnyire csak a 4–5. napon jelennek meg, először az arcon, majd a testen. Korábban, a 2–3. napon már felfedezhetők lehetnek a száj nyálkahártyáján az úgynevezett Koplik-foltok, amelyek fontos diagnosztikai jelnek számítanak.
Mit kell tenni gyanú esetén?
- maradjon otthon,
- azonnal forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításokat.
Sürgősségi oltás
Ha a beteg környezetében van olyan személy, aki nem kapott védőoltást, 72 órán belül ajánlott a sürgősségi immunizálás. Ez jelentősen csökkentheti a fertőzés és a szövődmények kockázatát.
Forrás: a Novini Zakarpattya nyomán
