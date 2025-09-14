Kanyaró: hogyan ismerhető fel a betegség és mi a teendő?

Mondik Márta Egészség

A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely cseppfertőzéssel terjed – köhögés, tüsszentés, személyes érintkezés során, de akár a fertőzött felületek megérintésével is. A vírus a levegőben és tárgyakon akár két órán keresztül életképes maradhat, így a fertőzés kockázata nagyon magas.

Tünetek

A kanyaró kezdeti jelei hasonlíthatnak a megfázásra:

  • magas láz,
  • fejfájás, orrfolyás, száraz köhögés,
  • nyirokcsomó-duzzanat,
  • kötőhártya-gyulladás (vörös, könnyező szemek).

A jellegzetes piros kiütések többnyire csak a 4–5. napon jelennek meg, először az arcon, majd a testen. Korábban, a 2–3. napon már felfedezhetők lehetnek a száj nyálkahártyáján az úgynevezett Koplik-foltok, amelyek fontos diagnosztikai jelnek számítanak.

Mit kell tenni gyanú esetén?
  • maradjon otthon,
  • azonnal forduljon orvoshoz, és kövesse az utasításokat.
Sürgősségi oltás

Ha a beteg környezetében van olyan személy, aki nem kapott védőoltást, 72 órán belül ajánlott a sürgősségi immunizálás. Ez jelentősen csökkentheti a fertőzés és a szövődmények kockázatát.

Forrás: a Novini Zakarpattya nyomán

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Tízszeresére nőtt a kanyarós esetek száma Ukrajnában