2025-ben a tavalyi évhez képest tízszeresére nőtt a kanyarós esetek száma Ukrajnában – közölte Olekszij Danilenko, a Közegészségügyi Központ megbízott főigazgatója egy interjúban.

Danilenko szerint ez nem egyedi eset, a kanyaró előfordulása a szomszédos országokban is növekszik.

A főigazgató emlékeztetett arra, hogy a betegség védőoltással megelőzhető. Ukrajnában a kanyaró elleni oltás lefedettsége 90–91%, de továbbra is van egy bizonyos beoltatlan réteg, akik között a betegség terjed.

A Közegészségügyi Központ adatai szerint év eleje óta közel 1200 kanyarós esetet regisztráltak az országban, ebből közel 900-at gyerekeknél.

