Karantént rendeltek el a Nagyszőlősi kistérség tanintézményeiben
Az akut légúti megbetegedések számának emelkedése miatt karantént rendeltek el a Nagyszőlősi kistérség oktatási intézményeiben február 17-22. között – tudatta a kistérség a Facebook-oldalán.
Az egészségügyi intézményekhez érkezett esetek száma 41,9%-kal haladta meg az előző heti adatokat. A gyermekek megbetegedésének száma 60%-kal emelkedett.
Nyolc gyermek súlyos tünetekkel került kórházba.
A karantén a kistérség minden oktatási intézményre vonatkozik.
A helyzetet február 20-án ismételten felülvizsgálják.
(Nyitókép: illusztráció)