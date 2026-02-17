Karantént rendeltek el a Nagyszőlősi kistérség tanintézményeiben

Az akut légúti megbetegedések számának emelkedése miatt karantént rendeltek el a Nagyszőlősi kistérség oktatási intézményeiben február 17-22. között – tudatta a kistérség a Facebook-oldalán.

Az egészségügyi intézményekhez érkezett esetek száma 41,9%-kal haladta meg az előző heti adatokat. A gyermekek megbetegedésének száma 60%-kal emelkedett.

Nyolc gyermek súlyos tünetekkel került kórházba.

A karantén a kistérség minden oktatási intézményre vonatkozik.

A helyzetet február 20-án ismételten felülvizsgálják.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma