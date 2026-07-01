Kárpátalja egészségügyi kihívásai: oltások, kanyaró és az iskolai ivóvíz minősége

A gyermekek egészségét érintő legfontosabb kérdéseket – a védőoltások helyzetét, az oktatási intézmények ivóvízellátását, valamint az egészséges táplálkozást népszerűsítő programokat – vitatták meg a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) közegészségügyi koordinációs tanácsának ülésén.

A résztvevők elsőként a lakossági rutinszerű immunizáció helyzetét értékelték.

A jelentés szerint Kárpátalja tavaly a tervezett oltások és emlékeztető oltások 86,5%-t teljesítette, azonban 2026 júniusának elején a megyei mutatók elmaradnak az országos átlagtól. A gyermekek körében az alapvető fertőző betegségek elleni átoltottság korcsoportonként 13,3 és 61% között mozog.

Különösen nagy lemaradás tapasztalható az 1 év alatti gyermekek oltásainál, elsősorban a diftéria, a szamárköhögés, a gyermekbénulás és a hepatitis B elleni védelem terén. A legalacsonyabb oltottsági arányt a Rahói és a Técsői járásban jegyzik.

A szakemberek szerint a kanyaró járványügyi helyzete is aggodalomra ad okot. Az év elején a Rahói járásban, júniusban pedig a Munkácsi járás két közösségében is kanyarójárvány alakult ki. A megyében a 17 év alatti gyermekek 43%-a nem rendelkezik megfelelő védettséggel a betegséggel szemben. A legkedvezőtlenebb helyzet a Técsői járásban figyelhető meg, ahol ez az arány eléri a 69%-ot.

A tanács ülésén az oktatási intézmények ivóvízellátásának kérdését is megvitatták.

A megye 1 138 óvodája, iskolája, kollégiuma és felsőoktatási intézménye közül mindössze 27% rendelkezik központi vízellátással, míg 73% nem központosított rendszereket használ. Ezek jelentős részének nincs megfelelő egészségügyi engedélye.

2023 és 2025 között laboratóriumi vizsgálatok során 248 olyan vízmintát találtak, amely nem felelt meg az előírásoknak. Az oktatási év kezdete előtt minden évben ellenőrzik az intézmények ivóvízének minőségét. A vizsgálatok alapján több kistérségnek javasolták a vízellátó rendszerek korszerűsítését, a vízvételi létesítmények javítását és tartalék vízforrások biztosítását.

A megbeszélésen értékelték a „Öt lépés az egészséges táplálkozás felé” című oktatási kampány eredményeit is, amelyet az Ukrán Egészségügyi Minisztérium és a Közegészségügyi Központ közösen valósít meg.

A kezdeményezés idén először 10 kárpátaljai kistérség oktatási intézményeibe jutott el, a tematikus online előadásokon 636 diák és 26 felnőtt vett részt.

A tervek szerint a következő tanévtől több mint ötven kárpátaljai oktatási intézményt vonnak be a programba. A megyei vezetés hangsúlyozta, hogy a gyermekek egészségének védelme érdekében az önkormányzatok, az egészségügyi szakemberek és az állami szervek összehangolt munkájára van szükség.

A carpathia.gov.ua nyomán

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